Sion-Legende Vilmos Vanczak: «Ungarn können kein Spiel machen»

Er machte wahr, was er angekündigt hatte: Ende der Saison 2015/16 ist Schluss in der Schweiz. Dass es derart dramatisch werden würde, mit einer mysteriösen Virus-Erkrankung, die sein Herz angriff, weshalb er zehn Tage lang auf der Intensivstation bleiben und um sein Leben kämpfen musste, ahnte er nicht.

Um so mehr flossen die Tränen, als Vanczak (33) Anfang August verabschiedet wurde. Nun spielt er für die Puskas Akademia, dem 2005 gegründeten Farmteam von Videoton aus der Budapester Vorort-Gemeinde Felcsut. Die Akademia stieg 2013 sensationell in die oberste Spielklasse auf, bevor es im Sommer wieder runterging. «Nun will man unbedingt wieder rauf. Das Budget ist jenes eines Erstligisten», so Vanczak. Und wenn er «man» sagt, so meint er den Boss. Viktor Urban. Ungarns rechtskonservativen Ministerpräsidenten.

Vanczak machte fast 300 Spiele für Sion (42 Tore!), und für die Nati hielt er seinen Eisenfuss 80 Mal hin. Bis ihn der neue Coach Bernd Storck im letzten Winter aussortierte. So beobachtete Willi, wie ihn alle nennen, die EM am TV im Wallis. Und sah eine positiv überraschende ungarische Mannschaft. Gruppenerster vor Portugal.

Vanczak: «Wir waren in allen Spielen Aussenseiter, mussten nie das Spiel machen. Das können wir nicht.» Das hat sich auf den Färöer-Inseln gezeigt. Im ersten WM-Quali-Spiel, als das EM-Überraschungsteam Favorit war. «Das hat man aber zu keiner Sekunde gesehen. Sicher, der Kunstrasen war gewöhnungsbedürftig, der Wind heftig. Aber wir kriegten nichts auf die Reihe beim Versuch, das Spiel in die Hand zu nehmen.»

Kommt hinzu, dass zwei Leistungsträger nach der EM ade gesagt haben: Kult-Goalie Gabor Kiraly und Zoltan Gera. Wie siehts nun mit der Rollenverteilung in der ausverkauften neuen Groupama-Arena (eröffnet im 2014) aus? Vanczak: «Die Schweiz ist nach dem 2:0 gegen Portugal Favorit. Aber sie war es schon vorher mit Spielern, die in Klubs wie Juventus, Arsenal oder Wolfsburg oder Vertrag sind.» Vanczak tippt dennoch auf ein Remis mit wenigen Toren, ein 1:1 oder 0:0.