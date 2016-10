Sion-Legende stellt Ungarns Stars vor: «Dzsudzsak ist wie Shaqiri!»

Es flossen Tränen, als Vilmos Vanczak (33) im August nach neun Jahren in Sion verabschiedet wurde. Nun spielt er für die Puskas Akademia, ein Farmteam von Videoton in Ungarns 2. Liga.

Für Sion absolvierte Vanczak 296 Spiele (42 Tore!).

Für Ungarns Nati hielt er seinen Eisenfuss 80-mal hin. Bis ihn der neue Coach Bernd Storck im letzten Winter aussortierte.

Willi, wie ihn alle nennen, schaute sich die EM im TV im Wallis an. Und sah die Ungarn, die überraschten. Gruppensieg vor Portugal. Der Grund? Vanczak: «Wir waren in allen Spielen Aussenseiter, mussten nie das Spiel machen. Das können wir nicht.» Das hat sich auf den Färöern gezeigt.

Im ersten WM-Quali-Spiel stolpert der Favorit. «Wir kriegten nichts auf die Reihe, konnten das Spiel nicht in die Hand nehmen.» Vanczak: «Die Schweiz ist Favorit.» Dennoch tippt die Sion-Legende auf ein Remis mit wenigen Toren.

Im BLICK stellt Vanczak die drei ungarischen Superstars vor:

Balazs Dzsudzsak (29, Al-Wahda)

«Balazs ist einer wie Shaqiri. Er ist schnell, technisch sehr stark und äusserst beschlagen im Dribbling, hat viele Tricks auf Lager, aber auch starke stehende Bälle. Seine Schwäche: Er liebt die Defensiv­arbeit nicht. Was er draufhat, hat er an der EM mit seinen beiden Toren gegen Portugal gezeigt. Unser absoluter Schlüsselspieler. Das Team ist immer so gut wie er.»

Adam Szalai (28, Hoffenheim)

«Auf den Färöern war Adam bloss Ersatz, weil der Coach einen agileren, wendigeren und schnel­leren Stürmer wollte, weshalb er auf Tamas Priskin von Slovan ­Bratislava setzte. Szalai, der in der letzten Rückrunde nach Hannover ausgeliehen war und abstieg, ist eher der Strafraumstürmer. So hat er auch Ungarns 1:0 an der EM gegen Österreich gemacht.»

Peter Gulacsi (26, RB Leipzig)

«Unser Keeper war auf den Färöern mit Abstand der beste Mann. Ohne ihn hätten wir dort womöglich noch verloren. Ein ­starker Nachfolger des zurück­getretenen Gabor Kiraly. Bei Leipzig hat er Fabio Coltorti den Rang als Nummer eins abgelaufen. Dies aber schon seit Anfang Jahr. Und weil Leipzig nun der beste Bundesliga-­Aufsteiger aller Zeiten ist, strotzt Peter nur so vor Selbstvertrauen.»