Schär/Klose als Innenverteidigung :  Macht gegen Ungarn die Pannen-Show vergessen!

Wer ersetzt morgen im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn den verletzten Abwehrchef Johan Djourou? Wenn Nati-Coach Vladimir Petkovic auf Routine setzt, heisst der Mann neben Fabian Schär in Budapest Timm Klose (28).

Dieses Duo ist bisher aber noch keine Erfolgsstory. «Fabian und ich könnten schon einiges gutmachen», gibt Norwich-Verteidiger Klose zu.

Wir erinnern uns: Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien vor einem Jahr liegt die Schweiz zu Hause 0:2 hinten. Nach einem Fehler von Schär fällt das 0:1. «Beim zweiten Tor habe ich ein Kopfballduell verloren», weiss Klose noch. «Aber wir haben uns toll gesteigert und am Schluss noch gewonnen.»

Drei Tage später verliert die Schweiz mit Schär/Klose in London gegen England 0:2.

Klose erinnert sich: «Das erste Gegentor war ein Elfmeter. Da können wir wenig machen.»

Auch an Olympia 2012 bildeten Schär und Klose zweimal die Innenverteidigung. Die Resultate? Ein 1:1 gegen Gabun, dann eine 1:2-Nieder­lage gegen Südkorea, den nachmaligen Olympia-Dritten.

Glaubt Klose, dass er morgen neben Schär einlaufen wird? «Ich gehe jetzt sicher nicht hin und sage: Ich muss spielen, weil ich schon zehn Jahre dabei bin. Es gibt hier bei uns viele Spieler, die in den höchsten Ligen Europas spielen. Ich bin glücklich, dass ich nominiert worden bin. Ich hatte gedacht, es würde nach dem Abstieg mit Norwich schwierig. Doch man darf das Niveau der 2. Liga in England nicht unterschätzen.»

Schär/Elvedi im Training

Was weiss Klose von den Ungarn? Hat er sie während der EM im TV begutachtet?

Klose, im letzten Spiel auf der Insel zum «Man of the Match» gekürt, sagt: «Ich war während der EM auf Hawaii in den Ferien, habe deshalb nur die Schweizer Spiele geschaut. Ungarn lief wegen der Zeitverschiebung um sechs Uhr morgens, da hätte meine Verlobte keine Freude gehabt, wenn ich aufgestanden wäre.»

Gestern liess Petkovic Schär mit Gladbachs Nico Elvedi (20) trainieren. Und heute in Budapest?