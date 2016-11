Rührende Szene im Video :  Hier bricht Nati-Star Dzemaili in Tränen aus

Für die gestrige Sendung «Sportlounge» dreht SRF-Moderator Lukas Studer unter im Team-Hotel Villa Sassa in Lugano mit Blerim Dzemaili einen Beitrag. Und zeigt dem Bologna-Profi ein sogenanntes Schatten-Porträt, in dem sein Bruder Betim erzählt, wie ihr Vater Fekredin früher jeweils für neun Monate in die Schweiz zog, um die Familie daheim in Mazedonien über die Runden zu bringen.

Der Turnlehrer jobbte auf dem Bau. Als die Familie später in Zürich endlich vereint war, wohnten die Dzemailis zuerst in einer Eineinhalb-Zimmer-Wohnung – zu viert. Dzemaili bricht vor der Kamera in Tränen aus. «Mein Vater hat unsere Familie in Mazedonien verlassen, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen», sagt der Mittelfeldspieler. «Alles was ich und mein Bruder erreicht haben, haben wir unserem Vater zu verdanken. Aber es war sehr, sehr schwer, ohne Vater aufzuwachsen.»