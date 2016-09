Ricardo Rodriguez nach PortuGala :  «Wir haben die geilste Nati»

BLICK: Ricardo Rodriguez, wie fühlt man sich, wenn man den ­Europameister 2:0 wegputzt?

Ricardo Rodriguez: Sehr gut. Es ist die Bestätigung, dass wir sehr viel Qualität in der Mannschaft haben und an einem ­guten Tag mit den Besten mithalten können.

Es scheint, als habe Portugal ja richtig Glück gehabt, dass die Schweiz an der EM im Achtelfinal ausgeschieden ist. So konnte der Europameister euch aus dem Weg gehen. Einverstanden?

Sagen wir es so: Es wäre sicher ein anderer Viertelfinal geworden, hätten wir uns gegen ­Polen durchgesetzt. Die Portugiesen hätten es schwieriger gehabt.

War der Sieg nur möglich, weil Cristiano Ronaldo nicht dabei war?

Nein. Den EM-Final gegen Frankreich hat Portugal auch ohne ihn gewonnen. Klar ist Ronaldo Extraklasse, aber die anderen können alle auch richtig gut kicken. Das haben sie auch gegen uns gezeigt.

Dann war es also das perfekte Spiel der Schweiz?

Nein, sicher nicht. Die erste Halbzeit war jedoch sehr gut. Wir waren bereit, haben mit Zug nach vorne gespielt. Und wir waren richtig effizient. Nach der Pause waren wir zu hektisch, haben nicht mehr Fussball gespielt. Immerhin haben wir aber noch gut ver­teidigt.

Ist die Schweiz jetzt der grosse Gruppenfavorit?

Vor dem Spiel waren die Portugiesen die Favoriten. Jetzt sind es wir zusammen mit Portugal. Wir können diese Gruppe ­gewinnen und uns direkt für die WM qualifizieren.

Was macht Sie so sicher?

Nicht nur der tolle Auftritt in Basel. Wir sind eine richtig gute Truppe, haben die richtige Mischung im Team. Zwischen Routiniers und Jungen. Meiner Meinung nach haben wir die geilste Nati aller Zeiten. Oder zumindest seit ich dabei bin.

Seit fünf Jahren sind Sie Nati-Spieler. In Ihren 42 Länderspielen haben Sie keine einzige Karte ­gesehen. Wie schaffen Sie das?

Ich bin eben ein fairer Spieler ...

Sie haben jedoch nicht nur keine Karte gesehen, Sie haben auch noch kein Tor erzielt. Wann ist es endlich so weit?

Dann zählen Sie meinen Treffer im Penaltyschiessen gegen Polen also nicht! Im Ernst jetzt: Meine Hauptaufgabe ist nun mal das Verteidigen. Mein Job ist es, zu helfen, dass wir kein Tor bekommen. Aber klar würde es mich freuen, wenn ich einmal auch im Dress derNati treffen würde. Und klar wird es irgendwann sicher so weit sein. Beim VfL Wolfsburg treffe ich ja auch immer wieder mal.

Jetzt sind Sie auf Weg zurück zum VfL. Sind Sie enttäuscht, dass es mit dem grossen Transfer nicht geklappt hat?

Nein, bin ich nicht. Ich freue mich auf die Bundesliga und werde alles dafür geben, dass wir uns wieder für die Champions League qualifizieren können.

Trotzdem: Dass Sie den VfL ­verlassen, war eigentlich beschlossene Sache. Ihr Name wurde des Öfteren mit Grossklubs wie Chelsea oder Real ­Madrid gehandelt. Weshalb wollte schlussendlich keiner die 25 Millionen Euro aufwerfen, für die man Sie hätte ­verpflichten können?

Das müssen Sie die Klub­verantwortlichen fragen. Es musste wohl so sein. Gott wollte es so. Es braucht eben auch das richtige Timing für einen Transfer. Und es ist nun mal Fakt, dass es in dieser Transferperiode auf meiner Position kaum Wechsel ge­geben hat. Ich glaube übrigens nicht, dass 25 Millionen eine viel zu hohe Ablösesumme für mich wäre. Ich bin erst 24, seit über vier Jahren Stammspieler in der Bundesliga und Natispieler. Da wurden für andere Spieler, mit einem kleineren Leistungsausweis, schon über 40 Millionen Euro bezahlt.

Finden Sie solche Beträge denn normal?

Nein, kein Fussballer ist solche Summen wert. Aber das sind die Mechanismen im Profifussball. Diese Zahlen sind für mich nur Theorie.

Haben Sie sich verpokert?

Weshalb soll ich mich verpokert haben? Ich habe beim VfL einen Vertrag bis 2019. Ich bin schon seit viereinhalb Jahren hier und ich habe innerhalb des Teams einen gewissen Stellenwert. Mir geht es gut,glauben Sie mir!