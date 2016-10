Rekord-Vorverkauf für Färöer-Spiel: Fans sind heiss auf die Nati

Drei Spiele in der WM-Qualifikation, drei Siege. Nun erfasst die Nati-Begeisterung die ganze Schweiz!

Alex Miescher reibt sich die Hände: «Wir haben einen Rekord-Vorverkauf erlebt», sagt der Generalsekretär des Schweizerischen Fussballverbands. «Normalerweise starten wir einen guten Vorverkauf mit 500 bis 700 Tickets pro Tag. Für Schweiz - Färöer waren schon die 600 Early-Bird-Tickets in einem halben Tag abgesetzt, danach wurden an den ersten offiziellen Vorverkaufstagen vom 3. und 4. Oktober jeweils 2500 Tickets verkauft.»

So sind nur noch 1000 Karten für das Spiel gegen die Färöer Insel in Luzern zu haben. Diese gehen am Montag, 17. Oktober 2016, um 10.00 Uhr über Ticketcorner in den Vorverkauf.

Die letzten freien Plätze zum Preis von je 30 oder 40 Franken (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) befinden sich in den Sektoren B und D (hinter den Toren). Für die Haupt- und Gegentribüne sind keine Tickets mehr verfügbar.

Klar ist: Das Spiel wird mit 14'800 Zuschauern ausverkauft sein. (red)