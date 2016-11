Reichts für das Färöer-Spiel? Bangen um Xherdan Shaqiri

Eine Wunderheilung über letzte Nacht ausgeschlossen, wird Nati-Coach Vladimir Petkovic heute seine Aufgebot wieder ohne Superstar Xherdan Shaqiri (25) nominieren.

Der Stoke-City-Spieler warf letzten Montag beim 3:1 gegen Swansea nach 26 Minuten das Handtuch. Es zwickt wieder im Oberschenkel. Shaq lässt sich gestern auf der Insel noch von einem Radiologen untersuchen.

Bis Redaktionsschluss gibts keine Entwarnung. Und Stoke-Trainer Mark Hughes sagt zu einem möglichen Einsatz des Baslers am Wochenende gegen West Ham: «Er ist wohl nicht dabei.»

Unter diesen Umständen kommt wohl auch ein Einsatz am Sonntag in einer Woche im WM-Quali-Spiel gegen die Färöer in Luzern nicht in Frage.

Offen auch noch, ob Léo Lacroix oder Timm Klose der vierte Innenverteidiger neben Johan Djourou, Fabian Schär und Nico Elvedi sein wird.

Klarheit herrscht heute ab 15:00 Uhr. Dann veröffentlicht die Nati den Kader für die Partie gegen die Weltnummer 74.