Die 10 grössten Siege der Schweizer Nati - Portugal ist auf Platz 4

1. Schweiz – Spanien 1:0, WM 2010

Gelson bezwingt im Gruppenspiel in Südafrika den Europameister und späteren Weltmeister auf Vorlage von Derdiyok mit 1:0. Xavi, Iniesta, Torres & Co. bleibt nur das Staunen.

2. Schweiz – Grossdeutschland 4:2, WM 1938

Hitlers Grossdeutschland (mit Österreichern im Team) ist im Wiederholungsspiel des WM-Achtelfinals in Paris trotz 2:0-Vorsprung ohne Chance.

3. Schweiz – Rumänien 4:1, WM 1994

Wir sind erstmals seit 28 Jahren an einem grossen Turnier dabei. Dank Toren von Knup (2), Chapuisat und Sutter geht das grosse Rumänien (mit Superstar Hagi) unter.

4. Schweiz – Portugal 2:0, WM-Quali 2016

36000 sind gestern Zeit-Zeugen: Embolo und Mehmedi schiessen den frischgebackenen Europameister Portugal ab. Der grösste Erfolg von Hitzfeld-Nachfolger Petkovic.

5. Schweiz – Italien 4:1, WM 1954

Die Schweiz schlägt an der Heim-WM im Entscheidungsspiel die Fussball-Grossmacht Italien. Seppe Hügi (2), Ballaman und Fatton jubeln in Basel.

6. Schweiz – Italien 1:0, WM-Quali 1993

Auf dem Weg zum ersten Grossturnier seit 28 Jahren schiesst der Lausanner Marc Hottiger im Wankdorf gegen Superstars wie Baresi, Maldini, Baggio & Co. das goldene 1:0.

7. Schweiz – Italien 3:1, Test 1939

4 Jahre oder 30 Spiele ist der Olympiasieger von 1936 und Weltmeister von 1934 und 1938 ohne Niederlage. Vor den Augen von General Guisan schiessen Aeby (2) und Monnard die Tore.

8. Schweiz – Italien 1:0, Test 1982

Elf Jahre hat Italien kein Heimspiel mehr verloren. Dann erwischt’s den frischgebackenen Weltmeister in Rom. Pass von Sulser (heute Nati-Delegierter) auf Elsener. 1:0.

9. Schweiz – Schweden 2:1, WM-Barrage 1961

Vor 46663 Fans in Berlin sichert sich die Schweiz das Ticket für die WM 62 in Chile. Schneiter und Antenen drehen das Ding in der Barrage für die Rappan-Truppe nach 0:1-Rückstand.

10. Schweiz – Schweden 2:1, Olympia 1924

Max Abegglen schiesst im Olympia-Halbfinal die beiden Treffer. Die Schweiz ist schon vor dem verlorenen Final gegen das aufstrebende Uruguay (1930 Weltmeister) inoffizieller Europameister.