So spielten unsere Gegner an der Fussball WM-Quali

Neun Sekunden sind gespielt, als Cristiano Ronaldo (31) zum ersten Mal fluchend am Boden liegt. Färöers Rekordnationalspieler Fródi Benjaminsen (38), von Beruf Zimmermann, holzt Portugals Superstar von hinten um. Die Nati kann sich am 13. November auf einen humorlosen Gegner einstellen. Dann trifft die Elf von Coach Vladimir Petkovic in Luzern auf die Insel-Kicker.

Gegen Portugal ist für die Färöer, die am Freitag noch sensationell Lettland besiegten, aber nichts zu holen. Auch deshalb weil die Nordländer kapitale Eigenfehler begehen. Beim 0:1 durch André Silva legt Nattestad den Ball pfannenfertig vor, beim 0:2 schiesst Captain Gregersen seinen Goalie an, wieder staubt Silva ab, kurz vor der Pause macht der Porto-Star seinen Hattrick perfekt, wieder mit gütiger Mithilfe von Färöer-Goalie Gunnar Nielsen, der den Ball nicht festhalten kann.

Und Ronaldo? Der rächt sich in der 66. Minute für das frühe Foul und erzielt aus der Distanz den 67. Treffer seiner Nationalmannschaftskarriere. Am Ende macht Portugal nach dem 6:0-Sieg gegen Andorra vom Freitag das Dutzend voll.

Im dritten Spiel der Gruppe B besiegt Ungarn Lettland mit 2:0 und rückt auf Rang 3 vor.

Gruppe B

1. Schweiz 3/9

2. Portugal 3/6

3. Ungarn 3/4

4. Färöer 3/4

5. Lettland 3/3

6. Andorra 3/0