Schweizer Nati-Verteidigung ist von der Rolle

Auch wenn die verletzten Xherdan Shaqiri und Breel Embolo heute nicht ins Nati-Camp einrücken – die wahre Problemzone ist gegen die Färöer die Innenverteidigung. Doch: Darf das ein Problem sein gegen die Nr. 74 der Welt?

Darf es. Muss es! Immerhin kassierten wir gegen Andorra ein Tor, den Vorletzten des Fifa-Rankings. Und die Inselkicker sind längst keine fröhliche Gesellschaft von Fischern und Bootsbauern mehr. 0:0 gegen Ungarn. 2:0-Sieg in Lettland. Das erheischt trotz des 0:6 in Portugal zuletzt Respekt.

Deshalb braucht es eine fitte Innenverteidigung. Doch die haben wir nicht. Fabian Schär sitzt bei Hoffenheim nur auf der Tribüne, auch am Samstag beim 1:1 bei den Bayern. Nico Elvedi spielt wohl, zieht mit Gladbach aber einen rabenschwarzen Tag ein: Mitschuldig an den beiden ersten Toren, beim zweiten schiesst er in Slapstick-Manier Mitspieler Vestergaard an.

Die Berliner BZ schreibt: «Desolat!» Dasselbe gilt für Johan Djourou. Auch er ist an zwei Toren beim 2:5 gegen Dortmund (mit-)schuldig. «Ein steter Unsicherheitsfaktor», urteilt der «NDR». Bleibt Léo Lacroix. Der einzige ohne Probleme! Der Walliser spielt mit Saint-Etienne beim 0:0 in Metz durch.

Unter dem Strich: Eine schöne Knacknuss, die Vladimir Petkovic bis zum Sonntag zu lösen hat, wenn die Schweiz in Luzern den vierten WM-Quali-Sieg anpeilt. (A.K./cmü)