Valon Behrami holte sich Andorra-Sperre absichtlich

Valon Behrami ist der Krieger im Team der Schweizer Nationalmannschaft. Auch beim 3:2-Sieg über Ungarn geht der Tessiner mit kosovarischen Wurzeln voran.

Valon Behrami ist aber auch ein Trickser. Geschickt verzögert er am Freitag in Budapest in der 92. Minute einen Freistoss – bis Schiri Kuipers ihn verwarnt.

Es ist eine Gelbe mit Folgen. Denn Behrami kassierte schon beim ersten WM-Quali-Spiel gegen Portugal (2:0-Sieg) eine Karte. Somit ist der Watford-Söldner im dritten Gruppenspiel gegen Andorra vom Montag gesperrt.

Behrami gibt offen zu, dass er sich die Gelbe in Budapest absichtlich abgeholt hat. «Die Karte war mit dem Trainer abgesprochen. Wir haben diskutiert und das so machen wollen.»

Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens will Behrami die Sperre gegen einen schwächeren Gegner (Andorra) absitzen. Zweitens muss die Nati am Montag in eben diesem Andorra auf Kunstrasen ran – Gift für Behramis empfindliches Knie.

So verabschiedet sich der Krieger, der auch ein Trickser ist, schon am Samstagmorgen von seinen Nati-Kumpels und fliegt zurück nach London. Den Trip nach Andorra macht Behrami nicht mit. (md/rab)