Petkovic vor Nati-Knüller: «Wir akzeptieren nie ein Unentschieden»

Die Nati absolviert am späten Donnerstag-Nachmittag in der Budapester Groupama Arena das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Ungarn (Freitag, 20.45 Uhr). Davor redet Nati-Trainer Vladimir Petkovic über das erste Schweizer Auswärtsspiel dieser WM-Quali.

«Wir müssen uns nochmals um 5 oder 10 Prozent steigern. Wir wollen bereit sein und wollen dieses Spiel gewinnen», sagt Petkovic.

Allerdings muss die Nati auf den gesperrten Leader Granit Xhaka verzichten. Wer ersetzt den Mittelfeldspieler? Pokerspieler Petkovic: «Das kann ich nicht verraten, sonst verraten wir es auch dem Gegner. Nur so viel: Es wird ein Mittelfeldspieler sein!»

Nach dem Coup im Auftaktspiel gegen Europameister Portugal will Petkovic in Budapest nachdoppeln. Von einem allfälligen Remis gegen den EM-Teilnehmer will der Trainer nichts wissen. «Wir akzeptieren nie ein Unentschieden. Wir wollen immer den Sieg und wollen alles dafür tun, diese Aufgabe am Freitag zu meistern. Dieses Spiel könnte im Kampf um Platz 2 schon vorentscheidend sein», sagt Petkovic.

Ungarn ist an der EM wie unsere Nati im Achtelfinal ausgeschieden: 0:4 gegen Belgien. Petkovic: «Aber bis zur 80. Minute stand es nur 0:1. Diese Mannschaft hat zwar keine so gute EM-Quali gespielt. Aber sich dann markant gesteigert und in Frankreich die Gruppe gewonnen. Wir müssen Respekt zeigen!»