Petkovic über seinen grössten Sieg :  «Wir machen Schlagzeilen in ganz Europa»

Nach dem sensationellen 2:0-Sieg der Schweiz über Portugal nimmt Nati-Trainer Vladimir Petkovic vor den Medien Stellung.

«Erst einmal ein Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben nicht einen Schritt nach hinten, sondern einen, wenn nicht gar zwei nach vorne gemacht. Wir waren mental sofort bereit, haben eine souveräne Leistung gebracht. Wir sollten jetzt feiern, aber bereits morgen müssen wir die Füsse wieder auf dem Boden haben. Es gibt noch neun Spiele.

In der zweiten Hälfte spielten wir 20 Meter zu weit hinten. Da kamen die Portugiesen mit vier, fünf Mann in den Strafraum. In dieser Phase musste meine Mannschaft ein bisschen leiden. Aber gute Mannschaften haben die Qualität, ein Resultat leidend nach Hause zu bringen.»

Zu Granit Xhakas Gelb-Roter Karte sagt der Coach: «Für mich waren das zwei Halb-Gelbe, darum hat mich das geärgert. Er wird uns fehlen, aber mit einer mannschaftlichen Leistung versuchen wir das gegen Ungarn auszugleichen. Granit hat eine souveräne Leistung und Leadership gezeigt.»

Zum Resultat meint Petkovic: «Mit diesem Ergebnis werden wir in Europa für Schlagzeilen sorgen, wir haben den Europameister geschlagen. Und jedes positive Resultat bringt Euphorie ins Land. Dieses Spiel war der erste Beweis, dass wir nicht nur mithalten, sondern auch gewinnen können.»