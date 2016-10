Schweizer Nati trifft vor Flug nach Ungarn auf Rapper Fat Joe

Am Vormittag das letzte Training in Freienbach SZ. Am späteren Nachmittag der Charter-Flug nach Budapest. Die Nati ist pünktlich in Ungarn angekommen.

Vor dem Abflug von Swiss-Flug LX 9016 in Zürich-Kloten wird die Mannschaft wie üblich von den Selfie- und Autogramm-Jägern umschwärmt. Am gefragtesten? Unsere Offensivhoffnung Xherdan Shaqiri. Neben vielen Kindern und Jugendlichen warten sogar chinesische Touristen geduldig auf ihr Erinnerungsbild mit «Shaq».

Nati-Spieler jagen Rap-Superstar

Doch dann werden die Spieler selber zu Jägern. Valentin Stocker entdeckt in der Check-In-Halle Rap-Superstar Fat Joe. Der amerikanische Musiker trat am Abend bei einem Live-Show-Case im Zürcher Club Flamingo auf.

Stocker lässt sich sogleich von einem Mitglied der Fat-Joe-Entourage ablichten. Dann kommen auch Gelson Fernandes und Valon Behrami für ein Bild hinzu. Ob Fat Joe gewusst hat, wer die Rap-Fans in den rot-weissen Trainingsanzügen sind?

Ankunft in Budapest

Nach der Landung in Budapest sind es dann wieder die Nati-Kicker selber, die begehrt sind. In der völlig überfüllten Ankunftshalle posieren sie beim Waren auf das Gepäck geduldig für die unzähligen Selfie-Wünsche der Fans.

Dann gehts ab in den Bus Richtung Hotel. Am Donnerstag-Nachmittag findet in der Groupama Arena das Abschlusstraining statt.