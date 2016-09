Der helle Wahnsinn! 2:0 gegen den Europameister. Die Schweiz führt im Rennen Richtung WM in Russland. Wermutstropfen: Der übermotivierte Stratege Xhaka fliegt in der Nachspielzeit wegen seiner zweiten Gelben vom Platz. Und fehlt beim Auswärtsspiel in Ungarn.

Die Schweiz startet bereits mit einem kleinen Strohfeuer zum Anfang. Doch nach fünf Minuten zeigt der Europameister, weshalb er vor knapp zwei Monaten in Paris den Pokal in die Höhe stemmte. Bernardo Silva drückt ab, Sommer pariert. Und dann halten 36 000 im Joggeli den Atem an. Der Schweizer Captain Lichtsteiner schiesst im Strafraum an den Arm von Djourou. Keiner hätte etwas sagen können, wenn Ref Mateu Lahoz Elfmeter gepfiffen hätte. Was für ein Auftakt in die WM-Qualifikation!

Der Neu-Schalker Embolo versucht einen Doppelpass mit Seferovic. Doch der Mister Torlos der EM, der eine viel bessere Körpersprache an den Tag legt, verstolpert. Nochmals wirds vor Sommer brenzlig. Nach einem Djourou-Foul schiesst Guerrero aber den Freistoss in die Mauer.

Die Schweizer lassen sich im ersten Spiel nach der EM nicht unterkriegen. Embolo wird von Adrien Silva gestoppt. Rodriguez zirkelt den Freistoss, Goalie Rui Patricio kann nur boxen, Embolo kommt angerauscht, trifft mit dem Kopf. 1:0! Jetzt brennt der Kessel.

Die Schweiz drückt weiter. Mehmedi steil auf Seferovic, der spielt von der Grundlinie klug auf Mehmedi zurück. Und der Leverkusen-Stürmer kann sich die Ecke aussuchen. 2:0!!! Und das gegen den frischgebackenen Europameister! Coach Petkovic ballt die Fäuste, schreit Richtung Himmel. Bahnt sich da sein grösster Triumph an?

Europameister-Coach Fernando Santos reageirt mit einem Doppelwechsel. So führt André Silva jetzt Cristiano Ronaldos magische 7 spazieren.

Ricardo Quaresma, der Mann mit den beiden tätowierten Tränen auf der rechten Wange, steht als Ersatzspieler an der Linie. Er gestikuliert wild, wie einst CR7 im EM-Final. Petkovic nimmt seinen Captain raus. Widmer kommt für Lichtsteiner. Krieger Behrami bekommt die Binde.

Und die Schweiz braucht für ihre Portu-Gala auch weiter Dusel. Nach Quaresmas Flanke setzt Nani den Ball an den Pfosten. Durchschnaufen. Sommer wird auch noch gebraucht. Und die letzten Minuten muss Brecher Gelson helfen, das Wunder über die Zeit zu bringen.