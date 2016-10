U21-Nati scheitert in der EM-Quali

Zum dritten Mal in Serie verpasst die Schweizer Junioren-Auswahl den Sprung an die U21-EM. Letztmals war die U21-Nati 2011 in Dänemark mit dabei – und wurde erst im Final von den Spaniern gestoppt.

Die letzten Hoffnungen, sich weiter im Rennen für die Endrunde in Polen 2017 halten zu können, löst sich in Norwegen in Luft auf.

In Drammen ist das Moser-Team zum Siegen verdammt, damit die Chance aufrecht erhalten bleibt, sich als einer der vier besten Gruppenzweiten für die Playoffs zu qualifizieren.

Aber: Die U21-Nati kann die Vorgabe nicht erfüllen. 1:2-Niederlage!

Für die Norweger erzielt Ghayas Zahid unmittelbar vor dem Seitenwechsel die Führung (44.). Nach rund einer Stunde gleicht Edimilson Fernandes die Partie aus und lässt die Schweiz wieder hoffen (66.).

Kurz vor Schluss ist dann ausgerechnet FCB-Stürmer Mohamed Elyounoussi für den 2:1-Siegestreffer der Norweger verantwortlich (79.). Die Skandinavier dürfen weiterhin von einer Teilnahme in Polen träumen. (yap)