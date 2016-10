Nati-Verteidiger Nico Elvedi: Chancen Ungarn Johan Djourou zu ersetzen

BLICK: 0:4 gegen Gladbach, eine happige Pleite für Sie und Gladbach...

Nico Elvedi: Das Resultat ist zu hoch. Aber schade ohnehin: Wir hätten als Tabellenzweiter in die Nati-Pause gehen können. Jetzt sind wir Neunter.

Wie gross sehen Sie Ihre Chancen, am Freitag in Ungarn für den verletzten Johan Djourou in der Innenverteidigung zu stehen?

Schwierig zu sagen. Es hat hier andere gute Innenverteidiger wie Klose oder Lacroix. Es ist die Entscheidung des Trainers.

Bei Gladbach spielen Sie meist in einer Dreier-Abwehr, die Nati spielt aber mit vier Verteidigern. Kein Problem für Sie?

Dreier– oder Vierkette – mir egal. Das macht nicht viel aus. Bei der Borussia stellen wir ab und zu auch mitten im Spiel um.

Was ist der grosse Unterschied zwischen Dreier- und Viererkette?

In der Dreierkette verteidigen wir mit drei Verteidigern... (Lacht). Nein, in der Dreierkette bin ich ein wenig weiter draussen, näher beim Flügel.

Mehr rechts oder links?

Letzte Saison spielte ich mehr rechts, jetzt mehr links. So muss ich zwar mehr mit dem linken Fuss machen, das ist aber kein Problem für mich.

Ein Wort zu Ungarn?

Sicher kein einfacher Gegner, das hat man an der EM gesehen. Eine sehr gute Mannschaft, obwohl sie zuletzt gegen die Färöer nur 0:0 gespielt haben.