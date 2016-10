Schweizer Nati trifft auf Amateure: Andorra-Goalie spielt in 5. Liga

Er steht heute im Mittelpunkt: Andorra-Nationalgoalie Ferran Pol (33). Auf den Keeper des Fussballzwergs warten Schüsse unserer Nati-Stars wie Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic, Granit Xhaka, Breel Embolo und Co.

Was für ein Unterschied zum Liga-Alltag des Andorra-Goalies! Heute steht er Premier-League- und Bundesliga-Spielern gegenüber. Sonst steht er im Kasten des FC Andorra. Es ist der Topklub des Mini-Staats in den Pyrenäen. Der einzige, der nicht an der eigenen Liga teilnimmt. Sondern beim Fussball des grossen Nachbars Spanien integriert ist.

Ähnliches gibts ja auch in Liechtenstein, wo gleich alle Klubs in der Schweiz mitspielen und mit Vaduz der Topverein sogar in der höchsten Liga startet.

Ganz anderes der FC Andorra. Die spanische «La Liga» mit Barcelona und Real ist Lichtjahre entfernt. Die Realität für den Fürstentum-Klub und Goalie Pol heisst «Primera Catalana», ist also die regionale Amateur-Meisterschaft der benachbarten Katalonien.

Das ist die fünfhöchste Liga des Landes. Die Schweiz muss heute also einen Goalie aus der 5. Liga bezwingen…