Kann Fussball so Spass machen? Nein, finden in Andorra sogar die Einheimischen. Die Sitze im Kleinst-Stadion Estadi Nacional sind nur zwei Dreivierteln besetzt. Nur gut 2000 kommen. Und die Mehrzahl der Balkone an den Häusern, die nur 20 Meter neben dem Fussball-Feld liegen, ist leer. Bessere Gratis-VIP-Plätze mit Blick auf das ganze Feld gibt’s wohl auf der ganzen Welt neben keinem Nationalstadion.

Stimmlich haben die Schweizer Fans die Oberhand. Schon nach acht Minuten stimmen sie den Embolo-Song an.

Der Grund für die fussball-feindliche Stimmung im Land der Welt-Nummer 203 liegt auf der Hand: Wer will wirklich solchen «Fussball» sehen, in dem das einzige Mittel die mögliche Zerstörung der gegnerischen Angriffe ist.

Eine Fünferkette mit Betonmischer, davor fünf weitere Spieler, die nur das Verteidigen im Kopf haben.

Granit Xhaka, zum ersten Mal von Anfang an Captain, versucht mit Steilzuspielen den Beton zu sprengen. Gelingt nicht oft. Was aber nicht am Schweizer liegt.

Die Pyrenäen-Zwerge kommen erst in der 18. Minute erstmals über die Mittellinie.

Zum Glück hat ein ehemaliger andorranischer Gastarbeiter ein Einsehen mit den Schweizern: Ex-Bellinzona-Profi Lima legt Mehmedi im Strafraum. Schär versenkt den Elfer eiskalt. 1:0. Der Bann ist gebrochen. Doch der Beton bröckelt noch nicht wirklich. Granit gegen Beton, der Schweizer Regisseur versucht’s weiter mit Zuckerpässen. Oft stehen die vorne aber im Offside. Bitter, dass die Kicker vom Zwergstaat auch dieses Mittel konsequent ausnützen.

Nach 51 (!) Minuten kommen die Andorraner zur ersten Ecke. Und einem Volley-Schuss von Clemente. Knapp drüber.

Petkovic hat sein Team gegenüber dem 3:2 von Ungarn auf fünf Positionen umgestellt. Zum Leidwesen der Barçelona-Spione Roberto Fernandez und Urbano Ortego: Sie wollen Stephan Lichtsteiner beobachten. Der Juve-Verteidiger sitzt nur auf der Bank.

Embolo versucht’s wie an der EM mit einem Seitfallzieher. Ohne Erfolg.

Dafür erläuft Shaq einen Steilpass von Joker Zakaria, Mehmedi köpft zum 2:0 ein.

Xhakas 20-Meter-Schuss geht knapp vorbei.

3 Spiele, 9 Punkte. Liest sich doch gut.

Doch in der Nachspielzeit trifft Andorras Martinez aus 30 Metern mit einem Sonntagsschuss. Das erste Tor seit einem ganzen Jahr in den Pyrenäen. Das letzte fiel am 10. Oktober 2015 beim 1:4 gegen Belgien.

Die Nati muss noch einmal zittern. Würgt den 2:1-Sieg gegen die Fussballzwerge dann aber irgendwie durch.

Gruppe B

1. Schweiz 3/9

2. Portugal 3/6

3. Ungarn 3/4

4. Färöer 3/4

5. Lettland 3/3

6. Andorra 3/0