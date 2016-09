Nati-Goalie Yann Sommer vor dem Portugal-Knaller

Barcelona, ManCity und Celtic Glasgow in der Champions League, nächsten Dienstag Europameister Portugal, da wartet in den nächsten Wochen einige Arbeit auf Sie...

Yann Sommer: «Ja, jetzt kommt aber zuerst die Nati, das Spiel gegen den Europameister. Die Champions-League-Gruppe ist für Gladbach, den Verein und die Fans, eine tolle Gruppe. Eine Riesen-Challenge für uns. Mal schauen, was wir gegen Grosse schaffen können.»

Wie ist die Stimmung hier in der Nati?

«Gut, sehr gut, es war bisher eine sehr intensive Woche. Man merkt, dass die EM zwar noch in den Köpfen steckt. Aber nun freut sich die Mannschaft auf ein neues Kapitel. Alle, die in Frankreich dabei waren, sahen, wie schön es an einem solchen Turnier ist. Schon die WM in Brasilien war für die Mannschaft sehr wichtig, man sammelt viele Erfahrungen, auch neben dem Platz.»

Am Donnerstagabend gings im Training aber schön zur Sache...

«Bei Elf gegen Elf muss es zur Sache gehen, aber natürlich nicht übertrieben. Wir werden auch gegen Portugal viele Schläge einstecken müssen.»

Wie beurteilen Sie die Situation von Captain Stephan Lichtsteiner, der bei seinem Stammklub Juventus nicht für die Champions League gemeldet ist?

«Eine schwierige Situation für ihn. Ich weiss, wie er denkt, er ist ein Spieler, der nie aufgibt. Er hat mit Juve alles erreicht, zuletzt fünf Meistertitel in Serie geholt. Ich hoffe sehr für ihn, dass ihn der Verein wieder in die Stammformation zurückholt.»

Wie froh sind Sie, dass Superstar Ronaldo am Dienstag fehlen wird?

«Natürlich ist Ronaldo der Kopf der Mannschaft. Natürlich ist er ein Weltstar und schiesst viele Tore. Für uns Goalies ist er sicher ein sehr unangenehmer Gegenspieler. Aber wir reduzieren Portugal nicht auf Ronaldo und schauen vor allem auf unsere Stärken.»