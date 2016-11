Sommer: «Die Färöer werden uns das Leben richtig schwer machen!»

0:3 am Wochenende gegen Valentin Stockers Hertha – Nati-Goalie Yann Sommer liegt mit Borussia Mönchengladbach momentan nur auf Rang 11.

«Es ist ein bisschen schwierig im Klub zurzeit, wir haben in letzter Zeit nicht sehr viel gewonnen», sagt der Hüter heute vor dem Abendtraining im Cornaredo. Deshalb habe er sich auch so auf den Nati-Zusammenzug in Lugano gefreut. Und auf «Tele Ticino» liefert er gleich noch einen Tourismus-Werbesport: «Ich habe mich richtig gefreut, als ich aus dem Gotthard-Tunnel gekommen bin und den blauen Himmel gesehen habe.»

Sommer weiter: «Ich bin sehr gerne hier. Ich kann wieder Schweizerdeutsch sprechen, die Nati ist für mich immer auch ein Tapeten-Wechsel.»

«Die Färöer spielen aggressiv»

Und, erwartet er am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer einen lockeren Abend als Torhüter? Nein! Sommer: «Es wird ein ähnlicher Match wie gegen Andorra.» Gegen die Pyrenäen-Zwerge kam die Schweiz zu einem 2:1.

Sommer: «Auch die Färöer werden uns das Leben richtig schwer machen. Es ist ebenfalls eine Mannschaft, die sehr kompakt steht und sehr aggressiv spielt. Wir bereiten uns auf jeden Gegner gleich seriös vor. Wir nehmen die Färöer sehr Ernst.»