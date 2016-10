Liebes-Aus bei Roman Bürki: Nati-Goalie nach 6 Jahren wieder Single

Gemunkelt wird es schon lange, und wer die Instagram-Auftritte von Nati-Goalie Roman Bürki (25) und seiner Berner Lebenspartnerin Nastassja Beutler verfolgt, stutzt seit einiger Zeit: Es fehlen gemeinsame Fotos. Romantische Bilder wie damals im Winterurlaub, als sie an einem Südsee-Strand im Sand sassen und händchenhaltend den Sonnenuntergang genossen.

Nach seinem Länderspiel-Auftritt in Andorra (2:1-Sieg) bestätigt Bürki gegenüber BLICK: «Nastassja war meine erste richtige Beziehung. Darum brauchte ich ein bisschen länger, wollte in den letzten Monaten nicht gross darüber sprechen. Jetzt bin ich soweit, dass ich bestätigen kann: Wir sind nicht mehr zusammen!»

Gefunkt hat es zwischen dem damaligen YB-Ersatzhüter Bürki und der Volleyballerin von Muri Bern vor über sechs Jahren. Bürki sagt: «Wir lernten uns in der Fahrschule kennen, machten zusammen die Fahrprüfung.»

Bald darauf geht der Neu-Lenker auf Achse. FC Thun, FC Schaffhausen. Und ab 2011 startet Riesen-Talent Bürki bei GC durch.

Es kommt später zur ersten Beziehungs-Pause. Und im Mai 2014 auf dem Roten Teppich der Energy Fashion Night zur grossen Versöhnung. Vor laufenden Kameras küsst Bürki seine Jugendliebe.

Nastassja studiert in dieser Zeit in Bern BWL. Als Bürki auf die Saison 2014/15 zu Bundesliga-Klub SC Freiburg wechselt, absolviert Nastassja im Frühling 2015 bei der Volksbank Freiburg eG ein fünfmonatiges Praktikum.

Doch mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund beginnt die Krise. Die örtliche Trennung als langsamer Beziehungs-Killer. Bürki: «Sie begann wieder in der Schweiz zu arbeiten. Ich hatte mit dem BVB Trainingslager, am Wochenende die Spiele. Wir haben uns nicht so viel gesehen.»

2015 gibt es die ersten getrennten Weihnachten. Hobby-Modell Nastassja am Meer, Roman zuhause in Münsingen BE. Bürki: «Sie wollte unbedingt in die Ferien, ich unbedingt mit meiner Familie zusammen sein.»

Später versuchen es die beiden mit einer Beziehungspause. Ohne Erfolg.

Kurz darauf wurde gemeinsam der Trennstrich gezogen. Bürki: «Ich habe das Gefühl, es ist das Beste für beide. Es ist wichtig, dass jetzt Klarheit herrscht. Sie geht jetzt ihren Weg. Aber wir kommen nach wie vor gut aus. Sie hat sogar noch Kontakt mit meiner Familie.»