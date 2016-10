Das sagt Nati-Coach Petkovic vor dem Andorra-Spiel

Nach dem Abschlusstraining im Estadi Nacional von Andorra gibt Nati-Coach Vladimir Petkovic die Marschrichtung für das 3. WM-Quali-Spiel vom Montagabend durch: «Die Mannschaft steht mit den Füssen am Boden. Das will ich auch im Spiel sehen. Wir müssen schnell ein Tor schiessen. Und wenn nicht, Geduld haben. Nicht viele Gegner haben hier klar gewonnen.»

Die letzten Resultate von Andorra zuhause?

0:1 gegen Lettland.

0:0 gegen Aserbaidschan.

0:1 gegen Moldawien.

Admir Mehmedi: «Wir dürfen nicht ins Spiel gehen und denken, wir gewinnen mindestens 6:0. Abgerechnet wird ohnehin am Schluss.»

Mehmedi spricht auch über die schwierige Anreise aus Budapest in den Zwergen-Staat in den Pyrenäen: «Die Reise war ein wenig kompliziert. Nach der Landung in Barcelona mussten wir noch drei Stunden Bus fahren. Wir waren alle ein bisschen müde, auch wegen des schweren Spiels in Ungarn. Aber am Montag spielen wir ein Länderspiel für die Schweiz. Es geht um drei Punkte, es muss uns niemand motivieren. Wir wollen alle zur WM nach Russland. Ich denke, alle, die hier sind, sind voll fokussiert.»