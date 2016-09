Das ist das Nati-Aufgebot gegen Ungarn und Andorra.

Vladimir Petkovic vertraut für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn und Andorra auf sein altbekanntes Personal. Wieder mit dabei ist Valentin Stocker, der bei der Hertha zuletzt einen starken Eindruck hinterlassen hat. Auch auf den wiedergenesenen Xherdan Shaqiri darf der Nati-Coach wieder zurückgreifen.

Nicht im 24-Mann-Kader ist wie erwartet Gökhan Inler. «Ich hatte mit Gökhan ein sehr gutes Gespräch und ich verfolge ihn sehr genau. Aber derzeit sehe ich ihn im Nationalteam nicht in einer Hauptrolle, die ein Aufgebot rechtfertigen würde», erklärt Petkovic die Nichtnominierung des Besiktas-Profis.

Auf Granit Xhaka, der sich beim historischen 2:0-Erfolg gegen Portugal, eine gelb-rote Karte abholte, muss der Nati-Coach im Spiel gegen Ungarn verzichten, für das Andorra-Spiel am Montag sei der 24-Jährige allerdings bereit: «Xhaka wird alle Trainings mit dem Team bestreiten und in Andorra einsatzbereit sein», so Petkovic zuversichtlich.