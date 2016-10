Nati-Alarm vor WM-Quali! :  Wer macht hinten dicht und wer ersetzt Xhaka?

Die erste Hiobs-Botschaft erreicht Nati-Coach Vladimir Petkovic schon am Morgen: Abwehrchef Johan Djourou, der die Auswärtsreise mit dem HSV zum Spiel gegen Hertha Berlin gar nicht mitgemacht hat, meldet Forfait! Muskel-Zerrung im Oberschenkel. Den Befund schickt der HSV-Arzt nach Bern. Djourou muss für die WM-Quali-Spiele vom Freitag gegen Ungarn und für das Auswärtsspiel in Andorra (10. Oktober) absagen.

Bitter, bitter: Djourou bildet mit Schär seit Beginn der EM ein hervorragendes Duo. In den letzten fünf Spielen liessen die beiden aus dem Spiel heraus nur zwei Tore zu. Gegen Europameister Portugal hielten sie dicht.

Den nächsten Dämpfer gibts für den Nati-Coach gestern kurz vor 17 Uhr aus Wolfsburg: Mainz-Mittelfeldspieler Fabian Frei wirft beim Auswärtsspiel nach 57 Minuten das Handtuch! Ihn zwickts hinten im Oberschenkel. Ausgerechnet Frei, der in Ungarn den Rot-gesperrten Granit Xhaka hätte ersetzen können. Frei wird heute Morgen in Mainz die nötige MRI-Untersuchung machen und dann entscheiden, ob er überhaupt zur Nati fährt.

Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Namen von Luca Zuffi. Auch der Basler wäre eine Option, um in Budapest Xhaka zu ersetzen. Doch Zuffi hat wieder Schmerzen in der Achillessehne. Musste gegen Thun passen. Gut möglich, dass er seine Koffer im Nati-Camp gar nicht auspackt.

Wer ersetzt Xhaka? Wer nimmt den freien Platz im defensiven Mittelfeld neben Valon Behrami ein? Jetzt bleiben Petkovic eigentlich nur noch Blerim Dzemaili (sieht gestern Rot!) und Gelson Fernandes.

Und wer macht nach Djourous Absage hinten dicht? Gestern Abend lässt Petkovic

St-Etiennes Léo Lacroix (24) aufbieten. Der Walliser Neuling erfährt davon kurz vor dem Spiel in Lyon.

Neben dem gesetzten Fabian Schär (bei Hoffenheim nur Ersatz) wird Petkovic zwischen Tim Klose (Man of the Match beim Sieg von Norwich City in Wolverhampton) und Nico Elvedi (verliert mit Gladbach gestern gegen Embolos Schalke 0:4) entscheiden müssen. Vorteil Klose.