Auch Derdiyok nicht in Andorra

Schon wieder eine personelle Änderung im Nati-Kader!

Nachdem Valon Behrami wegen seiner Gelb-Sperre das Nati-Camp in Budapest bereits am Samstagmorgen verlassen hat, gibt jetzt auch Eren Derdiyok Forfait für die Reise nach Andorra.

Wie der SFV mitteilt, zwickt es den Nati-Stürmer an den Adduktoren.

Nationalcoach Petkovic hat aber bereits reagiert und aus der U21 Edimilson Fernandes und Shanj Tarashaj nachnominiert. Die Nati reist heute Nachmittag via Barcelona nach Andorra.

Rodriguez happy über Tor-Premiere

Vor der Reise in den Süden lässt Ricardo Rodriguez an einer Pressekonferenz in Budapest den Freitagabend (3:2-Sieg) Revue passieren. Der Wolfsburg-Crack traf zum zwischenzeitlichen 2:1.

38 Länderspiele lang muss Links-Verteidiger Rodriguez (24) auf sein erstes Tor warten. Und dann liefert er gleich einen Treffer der Sorte «Tor des Jahres».

Mit vollem Risiko, volley drauf ins hintere Eck! «Risiko musst du nehmen. Und wenn ich ein Tor mache, dann muss es auch gut aussehen», sagt der Ex-FCZ-Spieler gestern auf dem Trainingsgelände von Ferencvaros Budapest. «Irgendwann musste es ja klappen mit dem ersten Tor. Ich bin glücklich, dass es endlich geklappt hat.»

Wie hat er sein erstes Goal im Dress der A-Nati erlebt? «Es war ein Riesen-Pass von Valon. Ich nehme den Ball direkt, weil ich das kann. Und ich hatte Vertrauen in den Ball, habe ihn dann super getroffen.»

Schiesst er im Training öfter mal ein solches Zucker-Tor? «Im Training bei Wolfsburg gelingt mir ab und zu mal ein solches Tor. Und in der Meisterschaft habe ich gegen Leverkusen auch mal einen solchen Treffer geschossen. Nur: In der Nati bekomme ich nicht so viele Bälle. Ich weiss auch nicht weshalb.»

Die ersten Gratulanten per SMS waren die Brüder Francisco und Roberto. «Sie haben fast gleichzeitig geschrieben», sagt der U17-Weltmeister. Wieviele SMS waren es? Hunderte? «Nein, zehn, das reicht.»