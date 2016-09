Nati-Girls bereit für letzten EM-Quali-Match

Die erstmalige EM-Qualifikation hat sich die Frauen-Nati schon im Juni vorzeitig gesichert. Holland 2017 kann kommen. Jetzt gilt es den Schwung auch in die Endphase der Quali mitzunehmen.

Jeder Zähler ist im Kampf um einen Platz im Auslosungstopf zwei wichtig. Mit sieben Matches und sieben Siegen steht die Frauen-Nati makellos da.

Zum Quali-Abschluss wollen die Schweizerinnen noch mal gross aufspielen. In Biel heisst der Gegner am Dienstag Nordirland (19.00 Uhr). Im Auswärtsmatch letzten November kanterten die Spielerinnen von Nati-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg die Nordirinnen mit 8:1 nieder.

Die Deutsche sagt im Rückblick: «Im Hinspiel haben uns die Nordirinnen viele Räume geboten, sie haben phasenweise versucht mitzuspielen und uns damit tolle Tore ermöglicht.»

Mit dem 3:0 in Georgien haben sich Ramona Bachmann und Co. letzte Woche schon mal warm geschossen. Am Wochenende gabs zudem in Magglingen ein Fotoshooting mit den neuen Nati-Trikots. (rib)