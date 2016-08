Nach der Kosovo-Debatte :  SFV stellt sich vor Xhaka, Shaq & Co.

Die Xhaka-Debatte hats ausgelöst. Der SFV verschickt eine Medienmitteilung. «Der SFV stellt sich schützend vor seine Nationalspieler mit Migrationshintergrund.»

Und: «Anstelle eines Aufbaus des kosovarischen Verbandes mit Bedacht und Weitsicht sind seit Wochen Bemühungen seiner Funktionäre erkennbar, Spieler abzuwerben und davon zu überzeugen, in der bald beginnenden WM-Qualifikation für den Kosovo zu spielen. Das provoziert zahlreiche, teilweise sehr emotionale Kommentare von vielen Seiten, was wiederum die Spieler und zum Teil deren Familien unter grossen Druck setzt. Der SFV verurteilt die diffamierenden und respektlos formulierten und verbreiteten Meinungen. Eine eindeutige Stellungnahme der FIFA zu möglichen oder eben nicht möglichen Wechseln würde die Situation sofort klären. Unbesehen dessen ist der SFV dezidiert der Ansicht, dass Spieler, die an der EURO 2016 und somit nach der Aufnahme des Kosovo durch die UEFA und FIFA für die Schweiz im Einsatz gestanden sind, nicht mehr für den Kosovo qualifiziert werden können. Der SFV appelliert an Fairness sowie Respekt und erwartet, dass alle seine Nationalspieler mit Wurzeln in einem anderen Land weder von einem anderen Verband, noch von deren Anhängern unter Druck gesetzt oder angefeindet werden. Gleiches gilt für die Familien dieser Spieler und zwar unabhängig davon, ob sich Eltern, Geschwister und Verwandte in der Schweiz oder in ihrem ursprünglichen Heimatland aufhalten.»