Nati: Petkovic nominiert YB-Zakaria nach

Es ist eine ungewöhnliche Muskelverletzung, die sich Frei einfängt: Es zwickt ihn in Wolfsburg im Oberschenkel nach einem Rückpass an den eigenen Goalie. Die Ergebnisse des MRI sind noch nicht publik. Doch es dürfte klar sein, dass Frei, der in Ungarn ein möglicher Ersatz für den gesperrten Granit Xhaka war, für die Spiele in Budapest und gegen die Färöer-Inseln ausfallen wird.

Das stärkste Indiz: Der Nati-Coach hat den Berner Denis Zakaria (19) von der U21 in die A-Nati einberufen. Wirklich erstaunlich ist das nicht, denn der Genfer war nach längerer Verletzungspause zuletzt immer besser in Schwung gekommen. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass YB seit vier Ernstkämpfen sieglos ist. Zakaria ist bisher in zwei Länderspielen eingewechselt worden und kam zu 30 Minuten Einsatzzeit.