Nach absichtlicher Gelber Karte :  Schiri zeigt Behrami nicht an

Glück gehabt. Wie BLICK erfährt, hat der holländische Ref Björn Kuipers in seinem Schiri-Rapport Valon Behrami (31) keine Absicht unterstellt. Im Schreiben, das der Weltfussballverband Fifa als Schirmherr der WM-Qualifikationsspiele Anfang Woche erhalten wird, steht zu Behramis Vergehen lediglich: «Verwarnung wegen verzögerter Wiederaufnahme des Spiels.»

Nicht anzunehmen, dass die Fifa weitere Schritte einleitet, weil «Krieger» Behrami, der auf dem Platz stets mit offenem Visier kämpft, nach Spielschluss in der Mixed Zone sein Herz auf der Zunge trug.

Behrami sagte nach dem sensationellen 3:2-Sieg in Budapest zu einem Tessiner Radio-Journalisten: «Die Karte war mit dem Trainer abgesprochen. Wir haben diskutiert und das dann so durchziehen wollen.»

Behramis ehrliche Antwort ging am Samstagmittag im Tessin über den Sender.

Am Freitagabend wartete der 72-fache Internationale kurz vor Spielschluss mit der Ausführung eines Einwurfes so lange, bis Ref Kuipers nicht mehr anders konnte, als Behrami zu verwarnen.

Der Hintergrund zu Behramis geplantem Gelb-Manöver: Ein Einsatz am Montag auf dem Kunstrasen des Estadi Nacional in Andorra wäre Gift für das Problem-Knie des Tessiner gewesen. Da Behrami schon im ersten WM-Quali-Spiel gegen Portugal (2:0) Gelb kassierte, sitzt er morgen daheim in London seine Sperre ab. Und lässt sein schmerzendes Knie pflegen.