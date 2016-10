Vladimir Petkovic ist jetzt der beste Nati-Coach aller Zeiten!

Auch wenn am Schluss nach dem Tor von Andorras Martinez ein schaler Nachgeschmack bleibt: Gestern Abend hat Nati-Coach Vladimir Petkovic (53) seinen unter anderem mit zwei Champions-League-Titeln dekorierten Vorgänger Ottmar Hitzfeld statistisch in den Schatten gestellt. Petkovic ist seit dem Spiel auf 1013 m.ü.M. ganz oben.

Hitzfeld, der Ex-Trainer von Bayern und Dortmund, beendete seine Karriere an der WM 2014 mit der Achtelfinal-Niederlage gegen Messis Argentinien.

Hitzfeld brachte es in sechs Jahren als Nati-Coach auf einen beachtlichen Punkte-Schnitt von 1,77 Zähler. Nur Roy Hodgson, der die Schweiz nach 28 Jahren Abstinenz 1994 (WM in den USA) wieder einmal an ein grosses Turnier coachte, steht mit 1,78 Punkten im Schnitt noch besser da.

Jetzt hat Petkovic mit seinem Team in den ersten drei Qualifikationsspielen zur WM 2018 in Russland vorgelegt. 2:0 gegen Europameister Portugal. 3:2 letzten Freitag in Ungarn. Und jetzt die drei Punkte in Andorra.

Petkovic kommt so in seinen 26 Länderspielen auf 47 Punkte. Macht einen noch nie dagewesenen Schnitt von 1,81 Punkten.

Gut möglich, dass Petkovic seinen neuen Bestwert weiter aufpolieren wird.

Im November steht in der WM-Qualifikation das Heimspiel gegen die Färöer Inseln an.

Auch in den ersten vier Spielen des Jahres 2017 gegen

Lettland (zweimal), die Färöer und Andorra sind Siege Pflicht.

Zum Showdown kommt’s dann erst im Oktober: Mit dem Heimspiel am 7. gegen Ungarn und dem Highlight am 10. in Portugal. Hoffen wir, dass Petkovic dann schon mit ein Punkt gegen Ronaldo & Co. zufrieden sein wird.