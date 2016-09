Achillessehnen-Probleme plagten unseren Mittelstürmer Haris Seferovic (24) in der Vorbereitung. Nach genauen Untersuchungen schickten die Frankfurter Ärzte «Sefe» zum Zahnarzt. Und der scheint die Wurzel des Übels ­gefunden zu haben. Ein Backenzahn musste dran glauben.

Und schon gings Anfang vergangener Woche im Nati-Trainingscamp in Feusisberg SZ aufwärts.

«Seit der Zahn raus ist, gehts mir von Tag zu Tag besser», sagt Seferovic zu BLICK.

Und von Tag zu Tag kommt der Mann, der die Schweiz einst mit seinem goldenen Tor zum U17-Weltmeistertitel schoss, immer besser in Fahrt. Auch die Körpersprache wurde immer besser.

Seferovic oder Derdiyok?

Es zeichnet sich je länger, je mehr ab, dass Seferovic – und nicht Eren Derdiyok – heute in der Startaufstellung gegen ­Europameister Portugal stehen wird. Obwohl Derdiyok bei seinem neuen Klub Galatasaray eingeschlagen hat: zwei Tore in den ersten beiden Meisterschaftsspielen.

Zieht Seferovic heute Portugal den Zahn? Klar will der Luzerner die torlose EM so schnell wie möglich vergessen. Hätte er in Frankreich seine zahlreichen Chancen genützt, wäre wohl Seferovic und nicht Antoine Griezmann (vier Treffer) Torschützenkönig geworden. Doch hinter dem ­Namen Seferovic stand nach dem Out im Achtelfinal gegen Polen die Zahl Null.

Und ein frustrierter Derdiyok sagte in der Sommerpause: «Als Stammspieler hätte ich vier bis fünf Tore gemacht.» Nur: Auch er versiebte im Achtelfinal gegen Polen eine Grosschance.

Seferovic: «Wir müssen vor dem Tor noch konzentrierter und noch cooler sein.» Und was sagt der 34-fache Internationale zum heutigen Gegner? Seferovic: «Portugal ist Europameister, das wird schwierig. Jeder muss viel arbeiten, damit wir das Achtelfinal-Out an der EM vergessen machen können.»

Zu hoffen bleibt, dass Seferovic in der Nacht auf heute nicht wieder von Zahnschmerzen heimgesucht wird.

Coach Vladimir Petkovic: «Ich werde am Spieltag schauen, wie die Spieler aufgestanden sind. Und ihnen dann kommunizieren, wer spielt.»