Fussball Nati: Admir Mehmedi hat Gegner Färöer noch nicht studiert

Nach Andorra wartet am Sonntagabend in Luzern erneut ein «kleiner» Gegner auf die Nati. Einen ähnlich «knorzigen» Auftritt wie noch in den Pyrenäen wollen die Schweizer aber um jeden Preis verhindern.

Ganz einfach wird das aber wohl nicht. Nati-Stürmer Haris Seferovic rechnet mit einem sehr defensiv eingestellten Gegner.

«Für uns Stürmer dürfte es sehr schwierig werden», so der 24-Jährige.

Umso wichtiger sei es, die wenigen Chancen auch in Tore umzumünzen. «Wir müssen einfach präsenter sein als noch gegen Andorra» sagt Seferovic, der im Oktober gegen Ungarn seiner Torflaute endlich ein Ende setzen konnte.

Allzu genau habe man den Gegner aber noch nicht analysiert, gibt Nati-Kollege Admir Mehmedi zu. «Das werden wir aber morgen sicher noch ausführlich machen», erklärt der Leverkusener.

Dank dem erfolgreichen Start in die WM-Quali mit drei Siegen aus drei Spielen sei die Stimmung innerhalb der Mannschaft perfekt, so Mehmedi. «Nun ist es wichtig, dass sie das auch nach dem Spiel am Sonntag noch ist.»