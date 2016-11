Luxus-RS für Fussball-Profi: Rekrut Zakaria, abtreten!

Wohnen im Vier-Sterne-Tempel Villa Sassa in Lugano, Essen im 14-Punkte-Restaurant (Gault Millau) des «Ai Giardini di Sassa», Tagwache erst um 8 Uhr. So lässt sich die Rekrutenschule aushalten! Diese Form der Luxus-RS geniesst Nati-Spieler Denis Zakaria (19). Der Kasernen-Drill ist weit, weit weg.

Montag vor einer Woche rückt der YB-Spieler zur Sportler-RS ein. Nach zwei Diensttagen heissts für Rekrut Zakaria bereits wieder «Abreten!»

Einrücken im 1000 Franken teuren Tarnanzug

Mit YB fliegt der Rekrut nach Zypern zum Europa-League-Spiel gegen Apoel Nikosia. Nach dem Rückflug beginnt am Freitag die Vorbereitung aufs Luzern-Spiel vom letzten Sonntag. Und am Tag darauf rückt Rekrut Zakaria in Lugano ins Nati-Camp ein – immerhin im «Tarn-Anzug», einer 1000 Franken teuren Jacke der Trendmarke Moncler.

Erst nach dem Länderspiel gegen die Färöer am Sonntag muss Zakaria wieder zur Truppe. Die sieben Tage Nati und die Trainingslager mit YB werden als Dienst angerechnet.

Was für ein Unterschied zu früher!

Ex-Nati-Coach Köbi Kuhn (73), der 2001 in der Sportler-RS Fussballer trainierte, erinnert sich an seine Grenadier-RS 1963 als Nati-Spieler in Losono TI.

Kuhn: «Um halb sechs in der Früh ging ich in Losone los. Mit dem Bus bis Locarno. Dann mit dem Zug. Umsteigen in Göschenen. Umsteigen in Andermatt. Dann über die Furka. Nach sieben Stunden Reiserei kam ich schliesslich in Sion an. Nach dem Spiel fuhr ich mit dem Mannschaftsbus nach Zürich zurück, bestieg dort den Nachtzug. Um halb fünf in der Früh war ich wieder bei der Truppe, eine Stunde später war Tagwache ...»

«Und», sagt Kuhn noch, «im November 1963 bekam ich für ein Länderspiel gegen Norwegen keinen Urlaub.»