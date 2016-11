Juwel Grgic spielt für U21-Nati: «Kroatien kam für mich nie in Frage»

Es gibt junge Talente, die würden für einen Chelsea-Vertrag zu Fuss auf die Insel laufen. Und es gibt Typen wie Anto Grgic (19). Die lassen den millionenschweren Top-Klub aus London einfach abblitzen.

Im Sommer 2013 wird der damalige FCZ-Junior an die Stamford Bridge eingeladen, er trifft den damaligen Coach Andres Villas-Boas, die Verantwortlichen der Blues legen ihm einen unterschriftsreifen Vertrag auf den Tisch. Doch Grgic und seine Familie lehnen ab. «Es war noch zu früh für mich, ich wollte erst noch meine kaufmännische Lehre abschliessen und beim FCZ in der ersten Mannschaft spielen.»

Beide Ziele hat Grgic erreicht. Im August 2015 debütiert der zentrale Mittelfeldspieler im Derby gegen GC, im ersten Profijahr absolviert das Top-Talent 30 Einsätze für die Stadtzürcher, steht beim Cupsieg 70 Minuten auf dem Rasen. Auch wenn der Klub am Ende der Saison abstiegt, Grgic hinterlässt mehr als nur eine Visitenkarte.

Der VfB Stuttgart wird auf den Rechtsfuss aufmerksam, vor ein paar Monaten unterschreibt er einen Vertrag bis 2020. Obwohl Stuttgart zum Zeitpunkt der Unterschrift schon zweitklassig ist, zögert Grgic keine Sekunde. «Stuttgart ist ein Bundesliga-Klub!» Dass er in der laufenden Saison erst zwei von möglichen zwölf Einsätzen für die Schwaben absolviert hat, beunruhigt ihn nicht. «Ich bin noch jung», so Grgic.

Erst 19 Jahre alt ist der Mann aus Schlieren (ZH), trotzdem steht er am Donnerstag im Freundschaftsspiel gegen Russland vor seinem Debüt in der U21-Nati. «Es ist eine Riesenehre für die Schweiz zu spielen», so der schweizerisch-kroatische Doppelbüger. Daran, dass er auch für das Land seiner Eltern auflaufen könnte, hat Grgic noch keinen Gedanken verschwendet: «Das kam bislang nie in Frage.»

So wenig wie damals ein Wechsel zum FC Chelsea.