Krebskranker Bub Diego besucht die Nati in der Kabine

Diego ist ein Fussballfan. Ein grosser Nati-Fan. Ein riesiger Fan von Yann Sommer. Diego spielt in jeder freien Minute Fussball. Er ist wie viele 8-jährige Buben. Und doch nicht ganz. Diego hat keine Haare mehr. Keine Augenbrauen. Wegen der Strahlentherapie.

Der kleine Fussballfan ist krank, schwer krank. In seinem Kleinhirn wird vor zwei Monaten ein bösartiger Hirntumor von 3 cm Durchmesser entdeckt und nur einen Tag später in einer 6-stündigen Operation entfernt. Kurz danach beginnt die Strahlentherapie für Diego, das neue Jahr wird für ihn mit einer hoch dosierten Chemotherapie starten.

Am letzten Wochenende erfüllt ihm die Schweizer Nati seinen grossen Traum. Diego darf am Samstag beim Abschlusstraining dabei sein. Vor Trainingsstart kickt er mit Superstar Granit Xhaka in der SwissporArena.

Danach schüttelt er seinen Vorbildern die Hände. Die Nati-Stars sind derart beeindruckt von diesem Jungen und seinem Kämpferherzen, dass sie ihn für Sonntag nach Spielschluss in die Kabine einladen. Der SFV-Medienchef leitet dies in die Wege, erhält dabei alle nötige Hilfe vom Sicherheit- und Stadion-Management.

«High Five» mit den Spielern

Dann die unerwartete Überraschung für Diego am Sonntagabend nach dem 2:0 gegen die Färöer: Nati-Coach Vladimir Petkovic nimmt den Jungen beim Spieler-Eingang an die Hand und führt ihn direkt in die Schweizer Kabine.

Dort begrüsst jeder Spieler den Buben mit der Schweizer Nati-Mütze mit Handschlag, «High Five» oder einer Umarmung. Dann hebt ihn der Trainer spontan auf den Tisch. Diegos Mutter steht im Türrahmen und weint Freudentränen. Sie sagt: «Für diese Geste von Herrn Petkovic gibt es keine passenden Worte. Er und seine Spieler sind so warmherzige, fantastische Menschen.»

Diego ist überglücklich. Diego lacht. Und mit ihm alle Stars. Yann Sommer zu BLICK: «Es braucht manchmal so wenig um jemanden einen unvergesslichen Moment zu schenken. Diego hatte eine Riesenfreude und konnte von Herzen lachen. Das ist wunderschön und hat auch uns alle auch bewegt.»

Rodriguez: «Diego, du schaffst das!»

Derart bewegt, dass einige der Fussballprofis das eindrückliche Kabinen-Foto twittern oder auf Facebook stellen. Stephan Lichtsteiner twittert: «Finger kreuzen, dass der kleine Diego schnell wieder gesund wird. Halte durch Champion!»

Ricardo Rodriguez schreibt: «Heute haben wir ein Spiel gewonnen, das am Ende nur ein Fussball-Spiel war. Nach der Partie kam der kleine Diego, der gegen seinen Krebs kämpft, in unsere Garderobe! (...) ich und meine Kollegen werden Dir die Daumen drücken. Diego, Du schaffst das!»

Unsere Nati zeigt Herz. Sommer redet für alle Teamkollegen, wenn er sagt: «Es ist krass und tragisch, dass ein Kind in seinem Alter derart kämpfen muss, um zu leben. Ich wünsche Diego viel Kraft und hoffe, dass er nicht aufgibt!» Der Gladbach-Keeper schenkt dem kleinen Fan mit dem grossen Kämpferherzen seine Handschuhe. Captain Lichtsteiner sein Dress und eine Einladung fürs nächste Spiel. Für Diego und sein Umfeld Motivation, allerletzte Kräfte zu mobilisieren, wenn sein Kampf noch härter wird.

Auf dass die unvergesslichen Momente mit den Nationalspielern und das berührende Erinnerungsfoto von Luzern am 25. März 2017 in Genf wieder Wirklichkeit werden!