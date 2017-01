Jetzt gibts ein Buch über Kubi - und ein Theaterstück! :  «Ich war ein Kartoffeldieb»

Kubi hier, Kubi da, Kubi überall. So populär war der zweitbeste Nati-Torschütze aller Zeiten (hinter Alex Frei) seit seiner Aktivzeit nie mehr. In Bellinzona feiert heute ein Theaterstück über ihn Premiere. Und «Kubi goal!», das Buch über den türkischen Immigranten, ziert die Spitze der Tessiner Buchcharts.

Kubilay Türkyilmaz (49), der im Bauch seiner schwangeren Mama Necla von Istanbul ins Tessin kam, kann sich seine Popularität kaum erklären. «Vielleicht ist meine Story, die ein Happy End hat, in schwierigen Zeiten wie den heutigen aktueller denn je. Und als Analyst im Tessiner Fernsehen sowie als BLICK-Kolumnist bin ich immer präsent geblieben.»

In diesem Buch, das keine klassische Biografie ist, eher eine Kurzgeschichte, und das auf Deutsch und Türkisch übersetzt werden soll, erzählt Flavio Stroppini die Geschichte des kleinen Kubi von seinen mausarmen Anfängen bis zum legendärsten seiner Tore – dem 1:1 gegen England im Wembley-Stadion bei der EM 1996, der ersten in der Geschichte des Schweizer Fussballs.

«Sündenböcke für alles»

«Kubi goal!» erzählt die Geschichte einer türkischen Immigrantenfamilie, die im Tessin der Siebzigerjahre untendurch musste. «Uns widerfuhr viel Ungerechtigkeit. Es gab damals bloss drei, vier türkische Familien in Bellinzona. Wir waren schwarze Schafe. Und Sündenböcke für alles Mögliche. Zum Beispiel dafür, dass der Türke Ali Agca ein Attentat auf den Papst verübte. Und wir waren arm. Wir wohnten zu fünft in einer 2,5-Zimmer-Wohnung. Alle drei Kinder schliefen in der Stube. Ein normales Essen bei uns sah so aus: eine Kartoffel, ein Wienerli, ein bisschen Brot.» Die Kartoffeln musste Kubi beschaffen. Klauen.

«Ich und meine Schwester gruben Kartoffeln aus, füllten einen Sack. Wenn der Bauer uns erwischte, hiess es: Beine unter den Arm nehmen – und davon!» War er später deshalb so schnell? «Ja klar», sagt er lachend.

Im Theaterstück hingegen, das «Kubi – lo spettacolo» heisst, geht es nur um einen einzigen Tag. Den 8. Juni 1996. Es spielt im «Palazzo», so nannte Kubi die Mietkaserne, in welcher seine Familie wohnte. Doch man fühlt sich in den Gesprächen zwischen Kubis Mutter Necla und drei Kolleginnen nach London versetzt.

Kubi hat das Stück noch nicht gesehen. «Ich will mich an der Premiere am 17. Januar überraschen lassen. Aber die Teile, die ich gesehen habe, waren hoch emotional für mich. Schliesslich habe ich das nie erlebt, wenn meine Mutter ein Spiel von mir sieht.» Und er wird es auch nie erleben. Necla ist vor vier Jahren mit erst 63 gestorben.

«Kubi – lo spettacolo» wird heute im Teatro Sociale Bellinzona uraufgeführt. Vier weitere Aufführungen waren geplant. Wegen der starken Nachfrage wird eine weitere angehängt.