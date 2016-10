Schweizer Nati-Star Xherdan Shaqiri debütierte in Andorra für FC Basel

Dominik Ritter? Der ehemalige Bebbi spielt heute beim SC Binningen in der 2. Liga. Serkan Sahin? In der Promotion League bei Old Boys Basel.

Sie stehen im Juli 2009 in Andorra la Vella mit dem grossen FC Basel in der Qualifikation zur Europa League auf dem Platz. Mit ihnen in der Startelf kickt gegen den FC Santa Coloma auch das damals noch 17-jährige Talent Xherdan Shaqiri.

Denn der neue Basel-Trainer Thorsten Fink setzt gegen die Zwerge in Andorra vorwiegend auf die Karte Jugend. «Stimmt», sagt Shaqiri auf der Anreise in die Pyrenäen. Und schaut sich die Aufstellung von damals nochmals an. «Ich ­– mittendrin!»

Streller (2), Gelabert und Almerares schiessen beim 4:1 die Basler Tore. Der internationale Stern von Shaqiri, der heute seinen 25. Geburtstag feiert, ging in Andorra auf.

Seit seinem letzten Auftritt auf dem auf 1013 m ü. M. gelegenen Estadi Nacional hat der Zauberzwerg 58 Länderspiele angehäuft, zwei WM- und eine EM-Teilnahme hinter sich. Und ist mit 19 Länderspieltoren der gefährlichste Schweizer. (M.K.)