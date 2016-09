Hat der Ex-Captain noch eine Zukunft in der Nati? :  Eiszeit zwischen Petkovic und Inler

Der Solothurner Gökhan Inler (32) machte zwischen März 2010 und Ende des letzten Jahres 44 Länderspiele als Captain. Seither ist der türkischstämmige Inler, der letzte Saison bei Leicester unter Vertrag stand, von Coach Vladimir Petkovic nicht mehr aufgeboten worden. Mit verständlichem Grund: Denn Inler spielt in diesem Frühling keine einzige Sekunde für Leicester. Petkovic bestimmt Stephan Lichtsteiner als Captain-Nachfolger. Und verzichtet an der EM auf Inler.

Im zentralen Mittelfeld übernimmt Granit Xhaka die Rolle von Inler. Assistiert von Valon Behrami und Blerim Dzemaili. Die drei harmonieren bestens, auch an der EM.

Ist noch Platz für Inler?

Kurz vor Transferschluss kehrt der 89-fache Internationale zu seinen Wurzeln zurück und wechselt zu Besiktas. Mit dem Segen von Petkovic – holte sich der Ex-Captain den Rat seines Nati-Coaches ab? «Hallo Trainer», hätte Inler am Telefon zu Pektovic sagen können. «Ich kann zu Besiktas wechseln. Ich spiele dort Champions League. Ich gebe wieder Vollgas! Ist das okay für Sie, Trainer?»

Dieses Gespräch fand nicht statt. Auf die Frage der «NZZ am Sonntag», ob Petkovic seit Inlers Wechsel Kontakt mit ihm gehabt hat, sagt der Coach gestern: «Nein. Ich hatte erwartet, dass er mich über den Wechsel informiert. Das wünsche ich mir von allen Spielern, wenn sich bei ihnen etwas tut. Mir sind die direkten Kontakte wichtig. Aber vielleicht ist Inler noch immer enttäuscht, dass er nicht für die Euro selektioniert wurde. Ich weiss es nicht.»

Ist Petkovic sauer auf Inler? «Nein», sagt der Coach zu BLICK. Und Inler? Der lässt ausrichten, er wolle nicht sprechen.

Eiszeit zwischen Inler und seinem Nati-Coach.

Sind 40-Millionen-Mann Xhaka und seine beiden Assistenten Behrami und Dzemaili auch am Dienstag im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Europameister Portugal der rund laufende Motor der Nati, gibt es für Petkovic wenig Gründe, Inler wieder aufzubieten. Inler ist keiner für die Bank. Ausser es verletzt sich vor den Spielen gegen Ungarn (7. Oktober), Andorra (10. Oktober) und die Färöer (13. November) einer aus diesem Trio.

Hat Inler noch eine Zukunft in der Nati? Oder ging seine Nati-Karriere am 17. November letzten Jahres beim 2:1-Testsieg gegen Österreich in Wien zu Ende? Blumen gabs damals keine.