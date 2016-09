Nati: EM-Torschütze Admir Mehmedi im Interview.

Admir, wie sehen Sie die Chancen am Dienstag gegen Europameister Portugal?

Das ist der härteste Gegner in unserer Gruppe. Nur der Erste kommt direkt weiter, nur der Gruppenerste fährt sicher nach Russland. Wir dürfen nicht wieder wie in der letzten Qualifikation mit zwei Niederlagen starten.

Gegen England und Slowenien gab’s vor zwei Jahren zwei Niederlagen zum Start...

... ja, und so würde es dann sehr, sehr hart. Wenn wir direkt nach Russland wollen, müssen wir vor Portugal qualifiziert sein.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft?

Von der Entwicklung her sind wir weiter gekommen. Sehr viele Spieler hier sind schon sehr lange zusammen. Und die EM hat uns noch mehr zusammengeschweisst. Der Trainer arbeitet jetzt auch schon zwei Jahre mit uns zusammen. Wir verstehen seine Ideen, wir wissen, was er von uns verlangt.

Für Sie hätte die EM auch anders laufen können. Wenn Sie gegen Rumänien in der 57. Minute nicht das 1:1 geschossen hätten, wären Sie kurz darauf ausgewechselt worden, nicht wahr? Und dann hätte das Turnier für sie wohl einen anderen Verlauf genommen.

Ich hab’s nachher erfahren, ja. Während des Spiels schaue ich nicht nach draussen, wer sich aufwärmt. Aber weiss, vielleicht wäre ich gegen Frankreich trotzdem wieder in der Startformation gestanden.

Wie läuft’s in Leverkusen?

Gut, sehr gut. Seit ich diesen Sommer geheiratet habe, läuft es mir sehr gut. Ich bin zufrieden mit meinem Alltag. Ich hatte mit Leverkusen eine super Vorbereitung. Ich hatte mir vorher natürlich schon meine Gedanken gemacht, was das Beste für mich wäre.

Gab’s keine Angebote von anderen Vereinen?

Doch, doch. Ich hätte Möglichkeiten gehabt, den Klub zu wechseln. Aber für mich war klar, dass ich bleiben will. Nach der Vorbereitung hatte ich, wie auch schon vor der EM, ein Gespräch mit Trainer Roger Schmidt. Für mich ist klar: Wenn ich bei Bayer weiter Gas gebe, habe ich eine Chance.