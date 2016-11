«Gelson ist mein Vorbild» :  So ticken unsere Nati-Cousins Edimilson und Gelson Fernandes

Gelson Fernandes ist einmal mehr zum Scherzen aufgelegt. «Hopp, hopp! Wir müssen vorwärtsmachen, wir haben heute noch Spiel, ein Eishockeyspiel», sagt der 30-Jährige am Freitagnachmittag zum BLICK-Fotografen und lacht.

Die Nati besucht am Abend das Heimspiel des HC Lugano. Mit im Nati-Tross: Gelsons Cousin Edimilson Fer­nandes. Zehn Jahre jünger, dafür zehn Zentimeter grösser. Und ruhiger, viel ruhiger.

«Ich rede viel, er redet weniger», sagt der Mittelfeldspieler von Stade Rennes, «zumindest, wenn er die Leute nicht so gut kennt.» Edi sei jedoch auch ein fröhlicher Typ, sagt unser Mittelfeldspieler mit den kapverdischen Wurzeln und der ansteckenden guten Laune.

«Klar müssen wir seriös arbeiten. Aber wir müssen auch Spass haben, wir haben einen super Beruf», sagt Gelson. Mit 20 hat er Sion verlassen und in die Premier League zu ManCity gewechselt. Im selben Alter wie in diesem Sommer auch Edimilson, der bei West Ham unterschrieb.

«Sicher ist Gelson mein Vorbild», sagt Edimilson. Wen wunderts? Sein älterer Cousin hat eine eindrückliche Karriere hinter sich. Mit Ausnahme von Spanien hat er in jeder Top-Liga von Europa gespielt und überall mindestens ein Tor erzielt. Gelson cool: «Edi kann mehr erreichen. Er hat mehr Talent.»

Edi wohnt nun erstmals in seinem Leben alleine und das gleich in London. Edimilson: «Klar ist es ein riesiger Unterschied zu Sion. Aber ich fühle mich sehr wohl. In London und in der Premier League.»

Gelson war bereits einmal bei ihm zu Besuch. «Ich musste doch kontrollieren, ob alles in Ordnung ist», sagt der ­ältere Fernandes.

Dass sie nun beide trotz des grossen Altersunterschieds gemeinsam in der Nati sind, macht sie stolz. Gelson: «Das ist doch eine schöne Story. Ich bin zufrieden für ihn und glücklich.»

Wer weiss, vielleicht kommt Edimilson am Sonntag in Luzern gegen die Färöer ja zu seinem Nati-Debüt! Mit 20 Jahren.

Damit wäre er gleich alt wie Gelson bei seinem ersten Nati-Spiel. Dieser debütierte am 21. August 2007 beim 2:1-Sieg gegen Holland unter Köbi Kuhn. Mittlerweile hat er bereits 62 Nati-Einsätze in den Füssen.