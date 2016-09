Mario Gavranovic hofft in Kroatien auf Nati-Rückkehr

Mario Gavranovic (24) blüht bei Rijeka richtig auf. Der Ex-Nati-Knipser trifft am Sonntag beim 5:2 über Dinamo Zagreb nach 17 Sekunden (!).

«Wir sind super gestartet, spielen mit viel Selbstvertrauen und kreieren viele Torchancen», sagt Gavra, der bereits fünf Tore in acht Liga-spielen erzielt hat.

Rijeka ist Leader, auch dank dem Ex-FCZler. «Ich denke, ich bin wieder so stark wie vor meinem Kreuzbandriss. Körperlich fühle ich mich sogar noch besser. Ich kann bis kurz vor Schlusspfiff Pressing spielen, spüre meine Beine erst nach dem Spiel.»

Die Verletzung hatte sich Gavra am 28. Juni 2014 im Nati-Camp zugezogen – drei Tage vor dem WM-Achtelfinal gegen Argentinien. Trainer Ottmar Hitzfeld überlegte damals sogar, Gavra gegen Argentinien von Beginn weg zu bringen.

Jetzt ist der Knipser wieder im Hoch. Haben Sie etwas aus der Schweiz gehört? «Ja, meine Mutter ruft mich jede Woche an», sagt er und lacht.

Also präziser: Hat sich Nati-Trainer Valdimir schon bei Ihnen gemeldet? Gavra: «Nein. Ich bleibe jedoch positiv und gebe weiterhin Vollgas. Logisch, habe ich die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Nati nicht aufgegeben. Ich habe im Moment grosses Selbstvertrauen.»

Doch wie stark muss man eigentlich die kroatische Liga einstufen? Gavranovic: «Die vier besten kroatischen Klubteams könnten in der Super League vorne mitspielen. Ausser gegen den FC Basel, der spielt in einer anderen Liga. Die restlichen Teams müssten in der Schweiz jedoch alle gegen den Abstieg spielen.»