Von Portugal am Freitag 0:6 auseinandergenommen. Eine Horrorbilanz von drei Siegen in 135 Länderspielen. Der letzte Sieg ist 12 Jahre her. Andorra ist der klassische Fussballzwerg.

Aber da gibt es vor dem WM-Qualispiel gegen die Schweiz doch eine Statistik, die dem Fürstentum mit der Einwohnerzahl der Stadt St. Gallen (rund 75'000) Mut machen könnte. Und uns zu denken geben sollte. Andorra wird ein Krampf!

Klar, auch auf dem heimischen Kunstrasen verliert das Pyrenäen-Ländchen regelmässig. Aber Kanterniederlagen wie beim 0:6 in Portugal gibt es für die Hobby-Mannschaft nicht alle Tage. Vor der 0:6-Klatsche verlor Andorra in sechs Spielen in Serie nie höher als 0:2. Gegen Aserbaidschan ermauerte sich der Fussball-Zwerg gar ein 0:0.

Die fünf Gegner bei den knappen Pleiten: In der aktuellen Quali-Kampagne Lettland. Davor Moldawien und die Karibik-Kicker aus St. Kitts und Nevis. Nicht gerade Teams, die bald Brasilien den Rang als Rekord-Weltmeister ablaufen werden. Aber auch Estland und Wales schafften nur ein 2:0-Sieg.

Aber: Die Andorra-Maurer lassen sich zu Hause auch von etablierten Nationen nicht abschlachten. Vor einem Jahr gelingt dem Fürstentum gegen Belgien beim 1:4 sogar ein Tor. Wie auch vor zwei Jahren gegen Wales (1:2). Und vor drei Jahren reist Holland lediglich mit einem 2:0-Sieg wieder ab.