Edimilson stösst zur Nati und trifft Cousin Gelson!

Die beabsichtigte Gelb-Sperre von Valon Behrami am Freitag in Ungarn fürs WM-Quali-Spiel in Andorra sorgt für ein Familientreffen in der Nati. Trainer Vladimir Petkovic bietet am Samstagmorgen den ehemaligen Sion-Spieler Edimilson Fernandes nachträglich auf.

Der 20-jährige West-Ham-Spieler ist der Cousin von Gelson Fernandes, der bereits ein gestandener A-Spieler ist. Für Edimilson ist es das erste A-Nati-Aufgebot.

Ebenfalls zur Nati stösst Shani Tarashaj (Frankfurt). Zusammen mit Edimilson fliegt er am Samstag direkt von Oslo nach Barcelona. In Norwegen standen die beiden am Freitag noch für die U21 im Einsatz.

In Barcelona begegnet das Duo Edimilson/Tarashaj dann dem Rest der A-Nati, der von Budapest aus nach Spanien reist. Anschliessend steht ein rund dreistündige Busfahrt nach Andorra an. (rib/M.K.)