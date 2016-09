Fabian Schär spricht vor Portugal-Kracher

Fabian Schär, kommt langsam schon das Kribbeln vor dem Spiel gegen Europameister Portugal?

Es kommt langsam. Ich freue mich aufs Spiel. Es ist sicher eine spezielle Affiche. Ich freue mich, im Joggeli zu spielen.

Wie wichtig ist der Ausfall von Cristiano Ronaldo?

Man spricht immer nur von Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Aber Portugals Stärke ist eher das Team, das war im EM-Final sehr gut ersichtlich. Sie als Mannschaft können Ronaldo ersetzen, da müssen wir aufpassen am Dienstag.

Gleich den Europameister zum Start in die WM-Qualifikation, ein happiger Auftakt...

...Ob wir Portugal jetzt oder erst im fünften Spiel haben, spielt keine Rolle. Wir freuen uns auf diesen Match, es ist schön, dass wir mit einem Heimspiel starten können. Und wir versuchen, dass wir die erste Mannschaft sind, die den Europameister schlägt.

In der Nati spüren Sie das uneingeschränkte Vertrauen von Coach Vladimir Petkovic, nicht wahr?

Ja, das ist etwas vom Wichtigsten für mich, ich muss das Vertrauen des Trainers spüren, um Top-Leistungen abrufen zu können. Ich habe das Vertrauen des Trainers auch gespürt, als es mal nicht so lief.

Weshalb spielen Sie überhaupt noch bei Hoffenheim? Es gab doch nach Ihrer tollen EM Angebote, oder?

Ja, es gab einige Anfragen, aber ich fühle mich wohl bei Hoffenheim. Wir haben auch mit einigen Vereinen gesprochen. Doch ich sagte immer: Wenn ich wechsle, dann will ich einen markanten Schritt vorwärts kommen.

Welche Vereine waren wirklich konkret?

Mit Valencia hatten wir Gespräche. Aber zum damaligen Zeitpunkt war der Wechsel aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Aber wie gesagt: Das ist kein Problem für mich. Ich fühle mich wohl in Hoffenheim, wir haben einen jungen Trainer. Die Bundesliga ist nach wir vor eine Top-Liga. Und ich hoffe, dass jetzt mit meinem Klub bessere Leistungen zeigen kann als letzte Saison.

Julian Nagelsmann, Ihr Trainer in Hoffenheim, ist wirklich sehr jung. Was zeichnet ihn aus?

Ja, es ist speziell für mich, er ist ja nur fünf Jahre älter als ich. Aber fürs Team ist er gut, er spricht unsere Sprache, versteht uns. Und was er kann, hat er letzte Saison gezeigt, als er uns aus dem Abstiegskampf geholt hat.