Gut möglich, dass Nati-Trainer Vladimir Petkovic Breel Embolo zum WM-Quali-Auftakt am Dienstag gegen Portugal im rechten Mittelfeld bringt. Auf der Position von Xherdan Shaqiri, der verletzungsbedingt passen muss.

Noch bei der EM in Frankreich wurde Embolo auf links eingesetzt. Als Mittelstürmer. Oder als Joker.

Embolo ist Petkovics Allzweckwaffe in der Offensive. Für unseren U21-Nati-Stürmer Dimitri Oberlin (19) ist das keine Überraschung. «Breel kann auf jeder Position spielen», sagt Embolos Freund.

Im Tor top, in der Abwehr flop

Die beiden haben lange zusammen in den Schweizer Nachwuchs-Auswahlen gespielt – und da jeweils auch das Zimmer geteilt. Noch in der U16 hiess unser Nati-Sturm übrigens Oberlin und Albian Ajeti. Embolo spielte damals im defensiven Mittelfeld! «Er hat das sehr gut gemacht», so Oberlin. Embolo startete seine Karriere sogar noch weiter hinten: Bei den F-Junioren stand der Schalke-Star sogar zwischen den Pfosten. «Ich habe alles gefischt», sagte Embolo unlängst in einem Interview. Und auf die Frage, ob er auch als Goalie Karriere gemacht hätte, meinte er mit einem Augenzwinkern: «Klar! Die Leute unterschätzen meine Sprungkraft. Mit mir im Tor haben wir immer mindestens 0:0 gespielt.»

Doch nicht auf jeder Position hat der 19-Jährige anscheinend zu überzeugen gewusst. «Als Innenverteidiger war ich richtig schlecht», sagt Embolo zu BLICK und lacht.

Es war ebenfalls in einem U16-Länderspiel, als er für die letzten 20 Minuten hinten im Zentrum verteidigte. Embolo: «Ich habe diese Position wohl ein wenig zu offensiv interpretiert. Als ich nach vorne stürmte, den Ball verlor und zurückschaute, habe ich dieses grosse Loch gesehen. Da habe ich realisiert, dass ich eigentlich da stehen müsste.»

Kein Wunder bringt Petkovic Embolo in der Offensive. Er soll ja Löcher in die portugiesische reissen – und nicht in die eigene!