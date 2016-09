Schweizer Nati: Interview Blerim Dzemaili vor Portugal-Spiel

Blerim Dzemaili, zum ersten Mal in ihrer über zehnjährigen Nati-Karriere sind Sie beim Start in eine Kampagne gesetzt. Wie fühlen Sie sich?

Dzemaili: Das ist ein gutes Gefühl, klar.

Wie ist die Stimmung im Team?

Gut, wirklich gut. Alle haben Freude dran, hier zu sein. Wir harmonieren zusammen. Man spürt die Freude in jedem Training. Jetzt müssen wir das nur noch umsetzen im Spiel.

Aber doch gab’s die Debatte um den offenen Brief von Granit Xhaka...

Das war kein Konflikt. Das kam von ihm aus. Da muss er wissen, was er macht. Intern hat das nichts bewirkt. Seit Mai 2016 ist die Stimmung wirklich viel besser. An was das liegt, weiss ich nicht. Aber was wirklich zählt, sind die Punkte am Dienstag – dann wird die Stimmung noch besser. Und: Wir müssen die Stimmung zu den Fans bringen. Vor der Euro hatte ich ein wenig Angst, dass die Stimmung in Frankreich nicht so gut sein würde. Aber wir haben mit Leistung das ganze Volk auf unsere Seite gebracht. Die Fans waren sensationell. Wir Spieler brauchen das ganze Land. Jeder hier ist stolz, für die Schweiz zu spielen.

Was liegt mit dieser Mannschaft auf dem Weg nach Russland drin?

Wir sind eine Mannschaft, die an der EM guten Fussball gezeigt hat. Wenn wir weiter so spielen, die erste Hälfte gegen Polen ausgenommen, kann die Mannschaft in eine positive Zukunft blicken. Portugal, Ungarn und wir werden den Gruppensieg unter uns ausmachen.

Was muss in Eurem Spiel noch besser werden?

Das grosse Problem an der EM war, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Wir hatten in jedem Spiel sehr viele Chancen. Aber wenn du die nicht machst, bist du raus, wir wir gegen Polen.

Vor zwei Jahren startete die Schweiz mit zwei Niederlagen gegen England und Slowenien in die EM-Kampagne...

Das kann uns, glaube ich, nicht mehr passieren. Nein, da bin ich sicher. Und wir dürfen nicht vergessen: Das letzte Qualifikationsspiel steigt in Portugal. Diese Quali wird viel, viel schwieriger.

Was ist anders als vor zwei Jahren?

Damals erlebten wir einen kleinen Umbruch, der Trainer war neu. Und vor zwei Jahren waren wir noch nicht so spielerisch wie heute.