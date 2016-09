Soll Nati-Coach Petkovic Gökhan Inler wieder aufbieten?

Die Reservisten-Rolle bei Leicester City hat für den 89-fachen Internationalen Inler im letzten Frühling schwerwiegende Folgen: Er verlor das Amt des Captain an Stephan Lichtsteiner und musste die EM in Frankreich vor dem TV verfolgen. Granit Xhaka liess ihn an der EM (fast) vergessen. Doch jetzt ist Xhaka gesperrt. Gibt’s für Inler, der bei Besiktas Istanbul wieder auf die Beine gekommen ist, ein Nati-Comeback? Gar als Eintagesfliege? Morgen will Petkovic sein Aufgebot für die Auswärtsspiele gegen Ungarn (7. Oktober) und Andorra (10. Oktober) bekannt geben.

Alain Sutter (Ex-Nati-Spieler und TV-Analytiker)

«Es geht in diesem Fall für Petkovic um eine strategische, eine perspektivische Entscheidung. Wie sieht er die Mannschaft? War das vor der EM wie ein Umbruch, als Inler aus gegebenen Umständen nicht dabei war? Fand damals auch bei Petkovic ein Umbruch statt und plant er in Zukunft ohne Inler und bringt einen wie Zuffi für ihn? Oder: Petkovic sagt: Die EM war eine Momentaufnahme, ich weiss, was Inler kann, ich biete ihn auf. Für mich ausser Frage: Inler hat grosse Qualitäten, er hat unglaublich viel erreicht. Inlers Erfahrung tut jeder Mannschaft gut. Egal, wie sich der Nati-Coach entscheiden wird ­ – ich kann beide Entscheide nachvollziehen, weil es Argumente für beide Seiten gibt.»

Marco Streller (Ex-Nati-Spieler und SRF-Experte)

«Ich fände es extrem schwierig, ihn jetzt wieder zurückzuholen, wenn man ihn vor der EM nicht mehr berücksichtigt hat. Das Team hat sich seither neu gefunden, es wäre schwierig, ihn jetzt wieder zu integrieren. Und Petkovic würde ja das Gesicht verlieren, wenn er seinen Captain erst rasiert und jetzt gleich wieder holt. Was wäre das für ein Zeichen gegen aussen? Und wäre Inler dann wieder Captain? Oder wie soll das gehen? Aber zum Glück muss ich diese Entscheidung nicht treffen.»

Ottmar Hitzfeld (Ex-Nati-Coach)

«Ich bin zum Glück nicht mehr Nationaltrainer und muss nicht entscheiden, ob man ihn gegen Ungarn aufbietet oder gar für den gesperrten Granit Xhaka spielen lässt. Klar ist für mich: Gökhan gehört sicher zu den 30 besten Schweizer Nationalspielern. Jetzt, wo er regelmässig spielt, kann er ein Thema sein. Er ist bei Besiktas Leistungsträger, ist in der Champions League dabei. So gesehen hat er den Standard, den ein Nationalspieler braucht. Das Thema Inler wird für Petkovic relevant sein.»

Ciri Sforza (Ex-Nati-Captain)

«Inler nur für das Spiel gegen Ungarn aufzubieten – das wäre für mich nicht nachvollziehbar. Petkovic gibt in diesem Spiel lieber einem Jungen die Chance. Es gibt sicher andere, die diese Position spielen können.»

Andy Egli (Ex-Nati-Spieler und TV-Analytiker)

«In dieser Frage geht’s nicht ums Taktieren, es geht nur ums Leistungs-Prinzip. Bringt Inler in der Türkei seine Leistung, dann muss ihn Petkovic aufbieten.»

Ludovic Magnin (Ex-Nati-Spieler und Verteidiger-Trainer beim FC Zürich)

«Ob Vladimir Petkovic Gögi aufbieten soll? Das kommt darauf an, wie die beiden auseinander gegangen sind. Hat Herr Petkovic Gögi versprochen, dass dieser wieder zum Thema wird, wenn er wieder regelmässig spielt? Hat er ihm die Ausbootung anders begründet? Und wie hat der Trainer die Entmachtung des Captains dem Team kommuniziert? Grundsätzlich gilt aber: Die besten Schweizer gehören in die Nati. Und wenn der Trainer das Gefühl hat, dass Gögi der Schweiz helfen kann, muss er ihn aufbieten.»