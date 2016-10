Der stille Super-Knipser Admir Mehmedi: «Bin nicht so der Jubel-Typ»

BLICK fragt: Herr Meh­medi, haben Sie keine Schulterschmerzen? Der linke Flügel, der mit seinem Schlenzer zum 2:0 vor vier Wochen Europameister Portugal beleidigte, fragt zurück: «Weshalb?» Wegen der vielen Schulterklopfer. Mehmedi: «Ach so, ja es gab viele Gratulationen. Ich erhielt sehr viele SMS, ich habe sie nicht gezählt. Aber ich gehe deshalb genau gleich meinen Weg weiter.»

Emotionen bei der Hochzeit

Die Fussball-Schweiz fragte sich vor einem Monat, weshalb Mehmedi nach seinem historischen Treffer gegen den frischgebackenen Europameister so verhalten gejubelt hat. Mehmedi erklärt gestern in Feusisberg SZ: «Ich bin nicht der Jubel-Typ. Ich bin ein Mensch, der seine Emotionen nicht so zeigt und vielleicht auch gar nicht so emotional ist.»

Auch am 18. Juli, als er seine Sevdije vor den Traualtar geführt hat? «Dort hatte ich Emotionen, doch, doch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an der Hochzeit so nervös sein würde.»

Die Trauung – für Mehmedi wirklich ein einschneidendes ­Erlebnis. Schon vor dem ersten WM-Quali-Spiel gegen Portugal sagt er: «Seit der Hochzeit läuft wirklich alles super.» Gestern, drei Tage vor dem Auswärtsspiel gegen Ungarn, wiederholt Mehmedi: «Privat läufts super, im Klub läufts super. Seit der Hochzeit bin ich ausgeglichener geworden.»

Als Junior «ein wenig dicker»

Etwas zu feiern hat der stille Knipser auch letzten Samstag gegen Borussia Dortmund: Leverkusen-Flügel Mehmedi erwischt Nati-Kollege Roman Bürki mit einem platzierten Kopfball. Nach dem 2:0-Sieg gehen Bilder um die Welt, die zeigen, wie Mehmedi und der mexikanische Superstar Chicharito hinter vorgehaltener Hand sich etwas zuflüstern. Was genau? Mehmedi zu BLICK: «Ich sagte: ‹Hey, Chicha – ich ein Kopfballtor? Das ist ein Wunder!› Und so ­viele Kopfballtore habe ich in meiner Jugend ja nicht geschossen. Bei den Junioren war ich eher der Regisseur. Ich war damals auch ein wenig dicker. Jetzt laufe ich viel mehr.» Wie viel? «Letzten Samstag waren es 13 Kilometer.» Beachtlich, keiner lief bei Leverkusen mehr.

Und: Wie jubelt Mehmedi am Freitag gegen die Ungarn? «Das würde ich spontan entscheiden. Wichtig bin nicht ich. Es zählt einzig der Erfolg des Teams.» Mehmedi steht auf. Und will dann doch ein Statement platzieren: «Vor Ablauf meiner Karriere will ich noch ein Jahr beim FC Winterthur spielen. In der Stadt fühle ich mich sehr wohl, meine Familie lebt dort.»