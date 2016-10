Xhaka über 10.10.: «In einem Jahr sind wir direkt qualifiziert»

Rückkehrer Granit Xhaka (24), beim 3:2 in Ungarn gesperrt, sitzt im Estadi Nacional in Andorra vor den Medien. Der Arsenal-Star sagt locker: «Die drei Punkte in Ungarn waren nicht gestohlen. Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen sind eine super Sache. Jetzt wollen wir nachlegen.»

Auf die Frage, was bis in einem Jahr zum Ende der WM-Qualifikation besser werden müsse, meint der Regisseur keck: «In einem Jahr sind wir direkt für die WM in Russland qualifiziert!»

Heute in einem Jahr ist der 10. Oktober 2017. An diesem Tag steigt das 10. und letzte WM-Qualifikationsspiel. In Portugal.

Sieg gegen Rumänien für die Geschichtsbücher

Was Xhaka nicht wissen kann: Der 10.10. ist in der Geschichte der Schweizer WM-Qualifikationsspiele ein goldener Tag.

Am 10. Oktober 1982, knapp 10 Jahre vor Xhakas Geburt, spielte die Schweiz ein WM-Quali-Spiel in Rumänien. Gewann 2:1. In einer Zeit, als sich die Schweiz nie für ein grosses Turnier qualifizierte, eine echte Sensation.

Auch das zweite WM-Quali-Spiel an einem 10. Oktober gelang: 3:0-Sieg 2009 in Luxemburg. Was für Ottmar Hitzfelds Elf nach der Jahrhundert-Schlappe im Hinspiel in Zürich (1:2) auch keine Selbstverständlichkeit war.

Das Schweizer Traum-Szenario

Heute ist wieder 10.10. Wieder WM-Quali. Und heute in einem Jahr gibts, wenns nach Xhaka geht, die grosse Fete in Portugal! Die direkte WM-Qualifikation. Als Gruppenerster vor dem Europameister.

PS. Am 10.10. wird in der Nati seit dem 10.10.10 ohnehin immer gefeiert. Xherdan Shaqiri hat heute Geburtstag. Der Zauberzwerg wird 25.

Und, auch nicht zu vergessen: Der Match im Estadi Nacional (Kapazität: 3'306 Fans) wird auf Plastik gespielt. Die beiden einzigen Länderspiele auf Kunstrasen gewann die Schweiz. 3:0 im Test in Thun gegen Liechtenstein, vier Tage später das EM-Qualifikationsspiel in Litauen 2:1.

Petkovics Marschroute für den goldigen 10. Oktober: «Wir müssen schnell ein Tor schiessen. Und wenn nicht, Geduld haben.»